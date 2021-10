إيلاف من بيروت: "كشفت ناسا الصور التي التقطها التلسكوب الفضائي "هابل" للمجرة الحلزونية الكريستالية NGC 5728، التي تبعد عن الأرض 130 مليون سنة ضوئية. وهي من المجرات النشيطة، والمعروفة باسم مجرة ​​سيفرت.

وهي صور مبهرة التقطها كاميرا "هابل وايد فيلد 3" الحساسة للغاية للضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء. بحيث ظهرت مجرة ​​حلزونية أنيقة ومضيئة كالكريستال.

وتتميز مجرات سيفرت بإمكانية رؤيتها بوضوح، على عكس المجرات الأخرى ذات النوى المجرية النشطة التي يصعب مراقبتها بسبب الإشعاعات التي تضمها. وهو ما يظهر في الصور بحيث يمكن ملاحظة الأطوال الموجية المرئية، فيما تبدو الأشعة تحت الحمراء طبيعية تماماً.

