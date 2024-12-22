إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، وفقًا لأحدث الإحصائيات، أن 25% من السكان في البلاد قد مروا على الأقل بنوع واحد من الاضطرابات النفسية خلال العام الماضي، وهذا يعني أن شخصًا واحدًا من كل أربعة في إيران يعاني اضطرابات نفسية.

وقال رئيس جمعية الطب النفسي في إيران، وحيد شريعت،السبت في إشارة إلى انتشار الاضطرابات النفسية في المجتمع خلال عام 2024، لوكالة "إيلنا": "إن هذه الإحصائيات تتعلق بدراسة أُجريت خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد أُعلنت نتائجها من جانب وزارة الصحة".

وأضاف وحيد شريعت أن منظمة الصحة العالمية تُعرِّف الاضطرابات النفسية الحادة بأنها إعاقات، وقال: "في إيران، لا يوجد قانون يأخذ في اعتباره المشاكل المتعلقة بالاضطرابات النفسية أو يبحث عن حلول لها".

وانتقد شريعت تجاهل المشرعين ووزارة الصحة ومنظمة التأهيل الاجتماعي لهذا الموضوع. وأشار، في سبتمبر (أيلول) من هذا العام، إلى نتائج آخر مسح صحي نفسي؛ حيث قال: "إن أكثر من 30 % من سكان البلاد يعانون اضطرابات نفسية".

وأشار في ذلك الوقت إلى الاكتئاب والقلق باعتبارهما أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا في إيران، مؤكدًا أن الاكتئاب أكثر شيوعًا بين النساء.

الإنكار والمأساة

ووفقاً لموقع "إيران انترناشيونال" أشار رئيس جمعية الطب النفسي، في حديثه إلى "تقديم اقتراح بحزمة دعم تتضمن فقط بعض الأدوية وبعض الخدمات النفسية"، وقال إن هذه الحزمة تم تنفيذها بشكل غير مكتمل، مما أدى إلى الكثير من الانتقادات.

وقال شريعت: "إن الحد الأقصى لعدد أيام إقامة المريض النفسي في المستشفى في السنة 54 يومًا، وإذا تم إدخال المريض إلى المستشفى لمدة شهرين في العام، فإنه لا يستطيع استخدام خدمات التأمين في المرة الثانية، وعليه دفع التكاليف من ماله الخاص".

وأشار هذا الطبيب النفسي إلى أن الجمعيات النفسية قدمت حلولاً للهيئات الحكومية المعنية في السنوات الماضية، مضيفًا: "لا توجد عزيمة سياسية لدفع هذه الحلول قدمًا، ولا توجد أذن صاغية للاستماع إلى مشاكل المرضى النفسيين".

الأمراض النفسية هي الأكثر شيوعاً في إيران

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، قال رئيس جامعة العلوم الطبية في طهران، علي رضا زالي، في حفل افتتاح أول كلية لعلم النفس والصحة الاجتماعية في إيران: "تعتبر الأمراض النفسية من أكثر الأمراض شيوعًا في البلاد بعد الاضطرابات الهيكلية".

كما ذكر رئيس مكتب الصحة النفسية في وزارة الصحة، محمد رضا شالبافان، في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استنادًا إلى آخر الإحصائيات، أن شخصًا من كل أربعة يعاني اضطرابًا نفسيًا في إيران.

وفي ذلك الوقت، دعا جميع المؤسسات إلى وضع خطط جادة في مجال الحد من الأضرار النفسية، واتخاذ خطوات جادة في هذا المجال.