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سانتياغو: أعلنت تشيلي السبت أنّها رصدت أوّل إصابة بالمتحوّرة أوميكرون على أراضيها لدى مسافر وصل من غانا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي بيان، قالت وزارة الصحّة الإقليميّة في مدينة فالبارايسو التشيليّة (على بُعد 120 كم غرب العاصمة سانتياغو)، إنّ "هذا الأجنبي المقيم في تشيلي، دخل البلاد باختبار بي سي آر سلبي، لكنّ الاختبار الإلزاميّ الإضافي عند الوصول إلى المطار أظهر نتيجة إيجابيّة".

وأشار المصدر نفسه إلى أنّ هذا الراكب الذي سبق له تلقّي جرعتَين من لقاح فايزر "بصحّة جيّدة وتمّ عزله" في منزله، على أن يُنقل لاحقا إلى منشأة صحّية.

سجّلت تشيلي أكثر من 1,7 مليون إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 38 ألف وفاة جرّاء هذا المرض منذ رصد أوّل إصابة على أراضيها في 3 آذار/مارس 2020.