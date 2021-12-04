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جوهانسبرغ: أظهرت الأرقام الرسمية أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 تجاوز ثلاثة ملايين في جنوب إفريقيا الجمعة، مع ارتفاع الإصابات اليومية الجديدة بشكل حاد بسبب المتحورة أوميكرون.

وكان عالم الأوبئة الجنوب إفريقي البارز سالم عبد الكريم قد توقع هذا الأسبوع أن تشهد الإصابات اليومية في هذا البلد الأكثر تضررا في القارة الافريقية زيادة الى أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل الى 10 آلاف إصابة.

وتم الجمعة تسجيل 16,055 إصابة جديدة في الساعات ال24 الأخيرة، ما رفع عدد الإصابات الاجمالية المؤكدة الى 3,004,203.

وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية الذي تديره الحكومة في تحديثه اليومي إن نسبة الزيادة "تبلغ 24,3 بالمئة".

ويُعزى الارتفاع الحاد في الإصابات الى المتحورة أوميكرون الجديدة التي رصدها علماء جنوب إفريقيا للمرة الأولى في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.