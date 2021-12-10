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باريس: في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة الجمعة:

اعتمد النواب الألمان قانونا الجمعة يلزم الطاقم الطبي بالتطعيم ضد كوفيد-19، في خطوة أولى قبل جعل التطعيم إلزاميا لجميع السكان المتوقع إقراره في مطلع العام المقبل.

وأمام الموظفين المعنيين حتى 15 آذار/مارس 2022 لإثبات تطعيمهم الكامل، وإلا لن يتمكنوا من العمل.

أعلنت حكومة جمهورية تشيكيا الجمعة أن تلقي لقاحات كوفيد-19 صار إلزاميا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما اعتبارا من الأول من آذار/مارس، ويأتي ذلك في وقت يسجل البلد واحدا من أعلى معدلات الإصابة في العالم.

فرضت إلزامية التطعيم أيضا على العاملين الصحيين والشرطة ورجال الإطفاء والجنود.

أعلنت السلطات الصحية في غانا الجمعة أن إثبات التطعيم الكامل ضد كوفيد-19 سيكون إلزاميا اعتبارا من منتصف ليل الأحد لمن يريد زيارة البلد الذي يحاول تجنب موجة رابعة من الإصابات.

وأقر استثناء لمدة 14 يوما للغانيين غير المطعمين والمقيمين حاليا خارج البلد والذين سيتم تطعيمهم عند وصولهم إلى المطار. وقد أعلنت غانا وجارتها نيجيريا الأسبوع الماضي اكتشاف حالات إصابة بالمتحورة أوميكرون داخل البلدين

سمحت الحكومة السلوفاكية الجمعة بإعادة فتح المتاجر ومنتجعات التزلج والكنائس للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من كوفيد، ويسجل البلد أعلى معدل إصابات في العالم.

وسجلت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عدد سكانها 5,4 مليون نسمة وفرضت إغلاقا جزئيا نهاية الشهر الماضي، 1099 إصابة لكل 100 ألف نسمة في الأيام السبعة الماضية، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس.

أعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا الجمعة أنها ستعطي جرعة معززة من لقاح فايزر لسكانها اعتبارا من كانون الثاني/يناير.

جنوب إفريقيا التي كانت أول دولة ترصد أوميكرون، شهدت زيادة هائلة في الإصابات منذ ظهور المتحورة، وهي رسميا الدولة الإفريقية الأكثر تضررا من الفيروس بتسجيلها أكثر من ثلاثة ملايين إصابة وما يزيد عن 90 ألف وفاة.

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية قبرص الجمعة تسجيل ثلاث حالات إصابة بأوميكرون، هي الأولى التي ترصدها الجزيرة المتوسطية منذ ظهور المتحورة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المصابين الثلاثة سبق أن سافروا خارج البلاد، ولم يتطلب وضعهم إدخال أي منهم للمستشفى.

أعلنت تايوان الجمعة أنها تحقق في احتمال إصابة عاملة في مختبر بكوفيد-19 بعد أن عضها فأر، ما يشكل أول إصابة بفيروس كورونا في الجزيرة منذ أسابيع.

وأكدت السلطات الصحية أن العاملة في المختبر التي ثبتت إصابتها، تعرضت للعض مرتين من فئران مصابة بفيروس كورونا.

أعلن الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم أن المباريات ستُلعب بدون جمهور حتى نهاية الموسم في مطلع كانون الثاني/يناير للحد من مخاطر تفشي الوباء، وتستعد بكين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (4-20 شباط/فبراير 2022).

تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,286,793 شخصًا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الجمعة عند الساعة 11,00 ت غ.

وتأكدت إصابة 267,883,990 شخصاً على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

سُجلت الخميس 7585 وفاة إضافية و664,412 إصابة جديدة في العالم.