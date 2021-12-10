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إيلاف من لندن: سجلت المملكة المتحدة 448 حالة جديدة من (أوميكرون) في فترة الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي في جميع أنحاء البلاد إلى 1،265.

وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أنه تم تسجيل 443 حالة في إنكلترا، وواحدة في اسكتلندا وأربع في ويلز. لم يتم تسجيل حالات إضافية في أيرلندا الشمالية.

وكان تم الإبلاغ رسميا عن 249 إصابة جديدة بالمتغير يوم الخميس.

وعلى صلة، أظهرت الأرقام أنه تم الإبلاغ عن ما مجموعه 58194 إصابة بكورونا و 120 حالة وفاة في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

أعلى زيادة

وهذه هي أعلى زيادة يومية في الحالات منذ 9 يناير من هذا العام وسادس أكبر زيادة على الإطلاق في المملكة المتحدة.

وإلى ذلك، تلقى 24،039 شخصًا آخر لقاحهم الأول، مما رفع العدد الإجمالي تحت هذا القياس إلى 51،207،496. وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة، تمت مضاعفة 46674.061 شخصًا بعد أن حصل 33824 على جرعتهم الثانية أمس الخميس.

وتم إعطاء 469479 جرعة أخرى من التعزيز أو الضربة الثالثة، مما يعني أن 22184983 شخصًا قد تلقوا جرعة إضافية.

وكل هذا يتزامن في الوقت الذي يتم فيه فرض مزيد من الإجراءات للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في إنكلترا، بما في ذلك مطلب قانوني للناس بارتداء أقنعة الوجه في مجموعة واسعة من الأماكن الداخلية، بما في ذلك دور السينما والمسارح والمتاحف.

وتم تضمين الملاعب أيضًا في اللوائح المنشورة مساء الخميس لكن وزارة الصحة أكدت أن تغطية الوجه ستكون إلزامية فقط في المناطق الداخلية.

اسكوتلندا

في غضون ذلك، حثت هيئة الصحة العامة في اسكتلندا الناس "بشدة" على تأجيل حفلات الكريسماس استجابة لمتغير أوميكرون Omicron. وفي وقت سابق، حذرت الوزيرة الأول الاسكتلندية نيكولا ستيرجن من "تسونامي محتمل للعدوى" في مواجهة السلالة سريعة الانتشار.

وحذرت من أنها "ستثير أعمال شغب" بين السكان على نطاق أوسع وقد يرتفع رقم R فوق 2، مما يعني أن 10 أشخاص في المتوسط سيصيبون أكثر من 20 آخرين.

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