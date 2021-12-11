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إيلاف من الرياض: أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية اشتراطات الحجر المؤسسي، وأنواع اللقاحات المعتمدة، بحسب تحديث هيئة الصحة العامة لضيوف الرحمن الراغبين في أداء مناسك العمرة.

تتضمن الاشتراطات أن تتوافر للقادمين من إندونيسيا، والهند، وباكستان، ومصر، وفيتنام، والبرازيل شهادات بتلقيهم الجرعات المطلوبة من لقاحات كورونا، على الشكل الآتي:

1. شهادات موثقة تظهر استكمالهم جرعات اللقاحات المطلوبة "فايزر، أسترازينيكا، مودرنا، جونسون"، حيث يمكنهم الدخول للسعودية من دون اشتراط الحجر الصحي المؤسسي.

2. شهادات موثقة لمَن استكملوا جرعات أحد اللقاحات التالية: "ساينوفارم، ساينوفاك، كوفاكسين"، ويطبَّق عليهم حجر مؤسسي لمدة ثلاثة أيام، مع تقديم شهادة فحص مخبري PCR بعد 48 ساعة من تاريخ الحجر.

ضيوف الرحمن الراغبين في القدوم للمملكة لأداء العمرة..



تعرفوا على اشتراطات الحجر المؤسسي وأنواع اللقاحات، حسب تحديث هيئة الصحة العامة.#وزارة_الحج_والعمرة pic.twitter.com/3NNHosin0i — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) December 7, 2021

3. شهادات غير موثقة لكل مَن استكملوا اللقاحات التالية "فايزر، أسترازينيكا، مودرنا، جونسون، ساينوفارم، ساينوفاك، كوفاكسين"، ويطبَّق عليهم حجر صحي مؤسسي لمدة خمسة أيام، مع تقديم شهادة فحص مخبري PCR مرتين في اليومين الأول والخامس.

بالتسبة إلى بقية الدول، يسمح بالقدوم منها بشكل مباشر لكل مَن استكمل جرعات أحد اللقاحات التالية "ساينوفارم، ساينوفاك، كوفاكسين"، على أن يطبَّق عليهم حجر صحي مؤسسي لمدة ثلاثة أيام، مع تقديم شهادة فحص مخبري PCR بعد 48 ساعة من تاريخ الحجر.

يمكن لكل مَن استكمل الجرعات التالية: "فايزر، أسترازينيكا، مودرنا، جونسون" الدخول إلى السعودية دون اشتراط الحجر الصحي المؤسسي.

يقصد بالشهادات الموثقة الشهادات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية والموثقة إلكترونياً بموجب رمز QR.