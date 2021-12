لانش سايت وان (Etats-Unis): أنجز صاروخ من صنع شركة "بلو أوريجن" السبت بنجاح رحلة فضائية انطلقت من تكساس حاملة ستة ركاب بينهم لورا شيبارد تشرشلي، ابنة أول أميركي صعد إلى الفضاء، بعد 60 عاماً من رحلة والدها التاريخية.

وهذه أول مرة تنقل كبسولة الصاروخ "نيو شيبارد" التي سميت كذلك نسبة إلى الأميركي الرائد في مجال استكشاف الفضاء آلن شيبارد، ركابا بكامل طاقتها، بعدما سيّرت الشركة رحلتين مأهولتين سابقا لم تحملا سوى أربعة ركاب.

وانطلق الصاروخ عند الساعة 09,01 بتوقيت تكساس (15,01 ت غ) في رحلة استمرت بضع دقائق حتى الهبوط عند الساعة 15,12 ت غ.

وضمت الرحلة أيضاً شخصية أخرى من المشاهير الأميركيين هو مايكل ستراهان، أحد مقدمي البرنامج التلفزيوني الصباحي "غود مورنينغ أميركا" ولاعب كرة القدم الأميركية السابق، إضافة إلى أربعة ركاب آخرين دفعوا ثمن تذاكرهم، هم رجلا الأعمال ديلان تايلور وإيفان ديك إضافة إلى أب وابنه هما لاين وكاميرون بيس.

Touchdown in the West Texas desert! What an incredible day for our astronauts and Team Blue. Congrats to all on a wholly successful mission. #NS19 pic.twitter.com/uN0uxKvUZ1