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إيلاف من بيروت: أعلن موقع "thebrighterside" الإخباري أن هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة قد أعطت الموافقة على قطرات العين الجديدة "Vuity"التي تحلّ مكان نظارات القراءة.

وبحسب طبيبة العيون في معهد باسيفيك فيجن إيلا فاكتوروفيتش ، تستهدف القطرات الجديدة آلية التركيز في العينين. فتعمل على تقليص حدقة العين وزيادة التركيز.

وفيما اعتبرت الإنجاز أمراً رائعاً، قالت: "هناك أنواعا عديدة من القطرات يجري اختبارها، لكن هذا أول دواء يحصل على موافقة رسمية".

ويقول أطباء العيون، أن القطرات الجديدة يمكن أن تُحدِث تغييراً كبيراً في الحياة، خاصةً بالنسبة إلى أولئك الذين يعانون من مشكلة قصر البصر الشيخوخي، الذي يتسبب في رؤية الأشياء بصورةٍ ضبابية. ةهي ستساعد بشكلٍ خاص الموظفين والطلاب الذين يمضون ساعات طويلة في القراءة على الشاشات. غير أنهم ينبهون إلى ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل استخدامها، علماً أنها ليست متوقرة حالياً إلا بناءً على وصفة طبية.