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طهران: تم رصد أول إصابة بالمتحورة أوميكرون في ايران، وفق ما أعلن نائب وزير الصحة كمال حيدري الأحد للتلفزيون.

واوضح حيدري إن المصاب هو "إيراني في منتصف العمر يعيش في طهران وعاد لتوه من الإمارات"، مشيراً إلى أن الرجل "وُضع على الفور في الحجر الصحي وكذلك مخالطيه".

وأضاف أنه تم عقد اجتماع طارئ حضره وزير الصحة لاتخاذ قرار بشأن التدابير الواجب اتخاذها لمنع انتشار المتحورة.

وسجلت في ايران 130 ألف حالة وفاة بكوفيد-19.

اقترح رئيس اللجنة المكلفة بمكافحة كوفيد الأحد الإغلاق التام للمدارس بعد رصد هذه الحالة.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن المتحورة اوميكرون تنتشر بمعدل غير مسبوق وهي رصدت في ما يقرب من 80 دولة، وذلك بعد شهر فقط من اكتشافها في جنوب إفريقيا.

وحذر الأربعاء بأنه "حتى لو أن أوميكرون تسبب مرضًا أقلّ خطورةً، إلا أن عدد الحالات قد يُغرق مرة جديدة أنظمة الصحة غير الجاهزة".