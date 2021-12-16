قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: يتوقع مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة أن تشهد عدوى "أوميكرون" ذروتها في بداية السنة، بعد تجمعات أعياد الميلاد ورأس السنة.



وفي هذا السياق، قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وكبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، أن الجرعات المعزّزة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تعمل بشكلٍ فعال ضد المتحور "أوميكرون"، مشيراً إلى أن اللقاحات الحالية "لا تحتاج إلى تعديل".

ولم ينفِ أن التطعيم المكون من جرعتين "مهدد" من قبل "أوميكرون"، بعدما انخفضت الحماية التي يوفرها إلى 33%، مقارنةً بـ80% قبل ظهور هذا "المتحور". لكنه أكد أنه يوفر حماية كبيرة ضد الأعراض الشديدة. حيث أن الجرعتين أظهرت فعالية بنسبة 70% في منع دخول المصابين بـ"أوميكرون" إلى المستشفى في جنوب أفريقيا.

وشدد فاوتشي على أهمية الجرعة المعززة التي تزيد الحماية من المرض المصحوب بأعراض خطيرة إلى 75 بالمئة، وحث الأميركيين وكل العالم على تلقي اللقاح، قائلاً: إذا كنت مطعماً بشكلٍ كامل، احصل على جرعةٍ معززة".

كما قال منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض جيف زينتس، إن الأشخاص غير الملقحين أكثر عرضة 8 مرات لأن ينتهي بهم الأمر في المستشفى، و14 مرة أكثر عرضة للوفاة مقارنة بالأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.