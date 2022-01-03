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الكويت: دعت الكويت مواطنيها إلى عدم التوجه إلى دول أوروبية عدة من بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ومغادرتها في حال تواجدهم فيها بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا.

ويزور الكثير من مواطني الكويت أوروبا التي باتت مركزا لانتشار المتحورة أوميكرون، بغرض السياحة.

ودعت وزارة الخارجية الكويتية في بيانات نشرت مساء الأحد الكويتيين "إلى تأجيل سفرهم" بشكل عام ولا سيما إلى خمس دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا.

وحثت الوزارة المواطنين الكويتيين "على مغادرة أراضي" هذه الدول والعودة إلى البلاد "نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق للإصابات" بفيروس كورونا والمتحورة أوميكرون.

كما دعت الوزارة الإثنين مواطني البلاد إلى مغادرة المغرب بسبب مخاوف من كوفيد-19.

وارتفع عدد الإصابات اليومية في الكويت البالغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، بشكل كبير زاد 20 مرة في غضون شهر ووصل إلى حوالى 600 حالة الأحد.

وشهدت الإصابات ارتفاعا كبيرا في دول الخليج الأخرى أيضا.

في الإمارات العربية المتحدة، زادت الإصابات بنحو 40 ضعفا منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر، بينما ارتفع عدد الحالات اليومية في قطر إلى 1077 وهو الأعلى منذ حزيران/يونيو.

وأعلنت السعودية الإثنين عن 1746 إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة خلال ستة أشهر وتمثل زيادة بأكثر من 700 إصابة مقارنة باليوم السابق.

وفرضت المملكة اجراءات تباعد في الحرم المكي، وستشترط اعتبارا من الأول من شباط/فبراير المقبل لزوم الحصول على جرعة معززة لدخول الأماكن العامة.