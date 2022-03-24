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أوسلو: مُنحت جائزة أبيل في الرياضيات الأربعاء إلى الأميركي دينيس بارنيل سوليفان لإسهاماته في البحث في مجال الطوبولوجيا، لا سيما عمله في نظرية الفوضى، على ما أعلنت الأكاديمية النروجية للعلوم.

حصل سوليفان، وهو أستاذ في جامعة ستوني بروك في نيويورك، على الجائزة "لمساهماته الرائدة في الطوبولوجيا بالمعنى الواسع، وخصوصا على صعيد جوانبها الجبرية والهندسية والدينامية".

وقالت الأكاديمية إن الطوبولوجيا "تدرس خصائص الأشياء التي لا تتغير عند تشوهها" ولديها "تطبيقات مهمة في مجالات تتراوح من الفيزياء إلى الاقتصاد إلى علم البيانات".

وحصل سوليفان البالغ 81 عاما، وهو "عضو نشط وصاحب كاريزما في مجتمع الرياضيات"، على جائزة أبيل لإيجاده "روابط عميقة بين مجموعة متنوعة مذهلة من مجالات الرياضيات".

وقال رئيس لجنة جائزة أبيل هانز مونتي- كاس في بيان "انتقل سوليفان من مجال إلى آخر، على ما يبدو من دون عناء، مستخدماً أفكاراً جبرية وتحليلية وهندسية بمهارة حقيقية".

وُلد عالم الرياضيات في ولاية ميشيغن، وانتقل خلال الطفولة إلى هيوستن بولاية تكساس حيث التحق بجامعة رايس، قبل أن يكمل الدكتوراه في جامعة برينستون.

وقالت اللجنة إن سوليفان بدأ في أواخر سبعينيات القرن العشرين البحث عن الأنظمة الديناميكية المعروفة باسم "نظرية الفوضى"، لأن أنظمة ديناميكية كثيرة تُظهر سلوكا فوضويا.

وهو حلّ خصوصا تخمينا استعصى على علماء الرياضيات لمدة 60 عاما.

ويتسلم سوليفان جائزته التي تشمل 7,5 ملايين كرونة نروجية (850 ألف دولار) في 24 أيار/مايو في أوسلو.