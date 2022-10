برلين: ألقى ناشطان مناخيان الأحد بطاطا مهروسة على لوحة الرسام الفرنسي كلود مونيه "الرحى" المحمية بالزجاج والمعروضة في متحف ألماني، بعد عملية مماثلة استهدفت أخيراً إحدى لوحات سلسلة "دوار الشمس" لفنسنت فان غوخ.

وقال الناشطان المنتميان إلى مجموعة "لاست جينيريشن" في مقطع فيديو بثّاه من متحف باربريني في بوتسدام بعد تنفيذهما عمليتهما "إذا كان جعل المجتمع يتذكر أن السباق على الوقود الأحفوري يقتلنا جميعاً يستلزم إلقاء البطاطا المهروسة أو حساء الطماطم على لوحة، فهاكم بطاطا مهروسة على لوحة!".

