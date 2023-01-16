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حذّرت مجموعة "مولغريف" البريطانية المختصة في صحة الأسنان، من مضار مضغ العلكة لفترةٍ طويلة.

وشددت على أن "المضغ" يجب أن يتم باعتدال، كي لا يسبب أضراراً تستدعي العلاج.

المخاطر:

وجاء في تحذير موقع "كليفلاند كلينك"، أن مضغ العلكة لوقتٍ طويل يؤدي لاضطراب في المفصل الفكي الصدغي من جراء تكرار عملية المضغ. كما أن إطالة عملية المضغ قد تُسبب الصداع بسبب كثرة تحريك الفك.

ونبّه إلى أن الإفراط في مضغ العلكة ربما يؤثر على صحة الأسنان ومتانتها. خصوصاً إذا كانت العلكة تحتوي على نسبة من السكر، ما يسبب التسوس، لأن البكتيريا ستقوم بتحويل السكر الموجود في الفم إلى أحماض، وهذه الأخيرة تؤدي إلى تآكل طبقة "الإيناميل" التي تعلو الأسنان.

وعليه، فقد حذّر بأن مدة المضغ يجب ألا تزيد عن 15 دقيقة في اليوم الواحد.

ونبّه الأشخاص المصابين باضطراب في المفصل الفكي الصدغي بعدم مضغ العلكة.

هذا وأثبتت دراسة يابانية أن مضغ العلكة يزيد من معدل ضربات القلب، حتى أثناء الراحة.