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مدريد: وضع مسؤول الصحة السابق في جيب سبتة الإسباني قيد التوقيف بشبهة ارتكابه اعتداءات جنسية بحق أطفال، على ما ذكرت مصادر قضائية وتقارير إعلامية السبت.

وذكر تلفزيون آر تي في إي (RTVE) الإسباني العام أن التوقيف جاء على خلفية قضية تتعلق بقاصرين مغاربة لا يرافقهم أولياء أمر، يقيمون في مركز استقبال في الجيب الصغير.

وأمرت محكمة في سبتة في حكم صدر في ساعة متأخرة الجمعة بوضع خافيير غيريرو، وهو طبيب، رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة.

وقالت أعلى محكمة في مقاطعة الأندلس التي تتمتع بالاختصاص القضائي في الجيب إن "المحكمة وافقت... على وضع الطبيب خافيير غي رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة، دون إمكانية الإفراج المشروط عنه، على خلفية الارتكاب المفترض لجريمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصرين".

وأضافت أن "المشتبه به أدلى بإفادة في المحكمة لكنه رد فقط على أسئلة وجهها فريق الدفاع عنه. ستواصل المحكمة التحقيق".

ولم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات، لكن بحسب تصريحات لغيريرو على تويتر، فإن الشرطة اعتقلته في منزله الأربعاء بحضور زوجته وأطفاله.

تحقيق مطول

وذكرت صحيفة "إلموندو" أن اعتقاله جاء بعد تحقيق مطوّل للشرطة استمر أكثر من عام بدأته بعد أزمة الهجرة في 2021.

دخل غيريرو ساحة السياسة المحلية مع "الحزب الشعبي" اليميني في 2015، وعين مسؤولا عن الصحة في سبتة في 2019.

ثم استقال من المنصب في كانون الثاني/يناير 2021 بعد أن أقر بخرقه بروتوكولات التلقيح ضد كوفيد.

كما استقال العام الماضي من "الحزب الشعبي" لينشئ حزبه الخاص "سبتة أفانزا".

ويمثل جيبا سبتة ومليلة الإسبانيان المطلان على ساحل شمال أفريقيا، نقطة جذب لأشخاص فارين من العنف والفقر في أنحاء أفريقيا والساعين إلى طلب اللجوء عن طريق الحدود البرية الوحيدة للقارة مع الاتحاد الأوروبي.