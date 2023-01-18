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إيلاف: وجهت مؤسسة "أبحاث ألزهايمر" البريطانية المتخصصة في دراسات الخرف، نصائح قالت إنها يمكن أن تقلل احتمال الإصابة بهذا المرض العضال.

وأوضحت المؤسسة أن "الغالبية العظمى من البشر لا يفعلون ما يكفي لدرء مخاطر الخرف" الذي عادة ما يصيب كبار السن، ووصفت المرض بأنه "أكثر عواقب الشيخوخة رعباً".

والخرف متلازمة تؤدي إلى تدهور مستمر في أداء الدماغ، ويعتقد أن حوالى 40 بالمئة من حالاته لها علاقة بنمط الحياة، الذي يمكن تعديله لتقليل احتمالات الإصابة به.

فيما يلي أبرز النصائح:

• النوم لما لا يقل عن 7 ساعات كل ليلة.

• تنشيط الدماغ بانتظام بمنحها بعض التحديات.

• الحفاظ على النشاط الاجتماعي.

• اتباع نظام غذائي متوازن.

• الحفاظ على النشاط البدني.

• الإقلاع عن التدخين.

• شرب كميات كافية من المياه.

• الحفاظ على الكوليسترول عند مستوى صحي.

• الحفاظ على ضغط دم في المعدل الطبيعي.

• في حالة الإصابة السكري، عليك التعامل معه بأفضل طريقة ممكنة.

• الاهتمام بالسلامة العقلية.

ووفقاً لتصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "هناك بعض الأشخاص (جينياً) سيصابون بالخرف، لكن ما يصل إلى 40 بالمئة من مخاطر الإصابة بالمرض في أنحاء العالم ربما يمكن تجنبها".