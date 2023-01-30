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رأى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن "جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تعد تحدياً سافراً للمجتمع الدولي الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته الكاملة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني."

وأكد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالجزائر، على رفض البرلمان وإدانته للممارسات الاستفزازية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة."

وشدد على أن "العالم العربي والإسلامي في حاجة إلى التنمية في ظل التحديات التي تواجهها شعوب الأمة العربية الإسلامية على جميع المستويات".

وقال: "باستطاعة البرلمانيين تغيير الأوضاع من أجل الدفاع عن القضايا العادلة. فالعالم العربي لديه إمكانيات وعناصر قوة تمكنه من مواجهة التحديات".

وإذ أشار إلى أن "التنمية المستدامة هي قاطرة التطور والنمو وعماد التقدم في جميع المجالات"، شدد على ضرورة تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الحكومات وجميع المؤسسات.