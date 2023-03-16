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حذّرت هيئة رقابية صحية أوروبية مواطني دول الاتحاد الأوروبي من السفر إلى تركيا للحصول على حقن "بوتوكس المعدة" بعد رصد عشرات حالات التسمم الغذائي المرتبطة بعيادات خاصة في إسطنبول وإزمير.

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت الإبلاغ عن 67 حالة تسمم مرتبطة بـ"حقن بوتوكوس المعدة"، تراوحت أعراضها بين الخفيفة إلى الشديدة، مع عدة حالات اضطرت إلى دخول المستشفى، وأدخل بعضها للعناية المركزة.

وسُجّلَت 12 حالة في ألمانيا وواحدة في النمسا وواحدة في سويسرا والباقي بين مرضى أتراك في عيادتين تم التعتيم عليهما.

في هذا السياق، كشف اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﮭﺎ إن جميع الحالات كانت لأشخاص "خضعوا لتدخلات طبية تهدف إلى مساعدتهم على إنقاص الوزن".

وحذّر من استخدام منتجات غير مرخصة لعلاج إنقاص الوزن.

الأعراض:

وتشمل أعراض التسمم الغذائي الضعف والتعب وصعوبة التنفس. علماً أنه قد يؤدي إلى الشلل في حال إهماله، فيما يستغرق الشفاء التام من هذه الأعراض عدة أسابيع أو أشهر.

