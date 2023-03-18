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برازافيل: أعلنت بوروندي الجمعة تفشي وباء شلل الأطفال "بعد تأكيد ثماني حالات للمرة الأولى منذ 30 عاما" على ما أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا.

واكتشفت حالات "شلل أطفال مشتق من سلالة لقاح من النوع الثاني (PVDVc2) لدى طفل يبلغ أربع سنوات من مقاطعة إيسالي غرب بوروندي لم يتلق اللقاح ضد شلل الأطفال وكذلك لدى طفلين آخرين كانا على اتصال بالطفل الأول" وفق ما أوضحت منظمة الصحة العالمية في بيان.

كما أكّدت خمس عينات "من المراقبة البيئية لمياه الصرف الصحي" وجود فيروس شلل الأطفال، وفق البيان.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تخطط الحكومة البوروندية التي أعلنت اكتشاف الفيروس "حالة طوارئ وطنية للصحة العامة" لإطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لحماية جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر وسبع سنوات.

وقالت الدكتورة ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا أن منظمتها تدعم "الجهود الوطنية لتوسيع نطاق عمليات التلقيح ضد شلل الأطفال لحماية جميع الأطفال".