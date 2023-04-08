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روما: أعلن معهد الإحصاء الإيطالي الجمعة أن التراجع الديموغرافي مستمر في ظلّ تهرّم السكان وتسجيل أدنى عدد ولادات على الإطلاق في تاريخ البلد.

بلغ عدد سكان إيطاليا 58,851 مليون نسمة في مطلع كانون الثاني/يناير 2023، بتراجع قدره 179 ألف نسمة مقارنة مع العام السابق (-0,3%).

وقال المعهد في بيان "بلغ عدد الوفيات 713 ألفا، والمواليد 393 ألفًا، وهو حدّ أدنى تاريخي جديد".

وأضاف أنه "في عام 2022 انخفض عدد المواليد لأول مرة منذ توحيد إيطاليا" في عام 1861 إلى "ما دون عتبة 400 ألف"، موضحا أن التراجع مستمر منذ عام 2008، وهو العام الأخير الذي شهد زيادة في عدد المواليد.

في الوقت نفسه، استمر تهرّم السكان مع ارتفاع متوسط عمر الإيطاليين من 45,7 عاما في بداية عام 2020 إلى 46,4 عاما في مطلع عام 2023.

وبات من تزيد أعمارهم عن 65 عاما يمثلون 24,1% من السكان مقابل 23,8% في العام السابق، في حين بلغ عدد المعمّرين فوق المئة 22 ألفا وقد تضاعف ثلاث مرات خلال عقدين، وفق المصدر نفسه.

يكمن التحدي الديموغرافي في محور مشروع رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني التي جعلت زيادة الولادات "أولوية مطلقة" لحكومتها.