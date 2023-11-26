تلعب الهرمونات دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن دقيق داخل جسم الإنسان، وتؤثر على عدد لا يحصى من الوظائف الفسيولوجية.

يعد التوازن الهرموني، عند الرجال، أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة والرفاهية. ومع ذلك، هناك عوامل مختلفة، بينها العمر ونمط الحياة والظروف الطبية، يمكن أن تعطل هذا التوازن الدقيق، ما يؤدي إلى اختلالات هرمونية. وذلك وفق تقرير جديد نشره موقع "onlymyhealth" الطبي المتخصص، والذي كشف عن 10 علامات تدل على اختلال بمستوى الهرمونات عند الرجال:



تغيرات في الرغبة الجنسية

يمكن أن يكون الانخفاض الملحوظ أو الزيادة المفاجئة في الرغبة الجنسية علامة على عدم التوازن الهرموني.

ويلعب هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون الجنسي الأساسي لدى الذكور، دورًا حاسمًا في تنظيم الوظيفة الجنسية، وأي اضطراب في مستوياته يمكن أن يؤثر على الرغبة الجنسية.



التعب وانخفاض مستويات الطاقة

يمكن أن تؤدي الاختلالات الهرمونية إلى التعب المستمر وانخفاض كبير بمستويات الطاقة. فإذا وجدت نفسك تشعر بالخمول على الرغم من النوم الكافي ونمط الحياة الصحي، فقد يكون للعوامل الهرمونية دور في ذلك.



تقلبات المزاج

يؤثر التستوستيرون على الحالة المزاجية والرفاهية العاطفية لدى الرجال. ويمكن أن تؤدي الاختلالات الهرمونية إلى تقلبات مزاجية والشعور العام بعدم الاستقرار العاطفي.



تغيرات بكتلة الجسم

يلعب التستوستيرون دورًا حاسمًا في الحفاظ على كتلة العضلات وتنظيم توزيع الدهون. قد يساهم الخلل الهرموني في حدوث تغييرات في تكوين الجسم، بما في ذلك زيادة الدهون وانخفاض كتلة العضلات.



اضطرابات النوم

يمكن أن تؤثر الاضطرابات في التوازن الهرموني على أنماط النوم، ما يؤدي إلى صعوبات في النوم أو الاستمرار فيه. قد تكون اضطرابات النوم المستمرة مؤشرا مبكرا على وجود مشاكل هرمونية.



تساقط الشعر

في حين أن درجة معينة من تساقط الشعر أمر طبيعي مع تقدم العمر، إلا أن البداية المفاجئة أو تساقط الشعر المتسارع يمكن أن يكون مرتبطًا بالاختلالات الهرمونية، وخاصة التغيرات بمستويات هرمون التستوستيرون.



صعوبة في التركيز

يلعب التستوستيرون أيضًا دورًا في الوظيفة الإدراكية. فقد تساهم الاختلالات الهرمونية في صعوبة التركيز ومشاكل في الذاكرة والشعور العام بالضباب العقلي.



التثدّي

يمكن أن يؤدي عدم التوازن في مستويات هرمون الاستروجين والتستوستيرون إلى تطور التثدي، حيث يعاني الرجال من تضخم أنسجة الثدي. قد تكون هذه الحالة مؤشرا على الاضطرابات الهرمونية.



تغيرات بكثافة العظام

التستوستيرون ضروري للحفاظ على كثافة العظام لدى الرجال. يمكن أن يساهم الخلل الهرموني، وخاصة انخفاض هرمون التستوستيرون، في انخفاض كثافة العظام، ما يزيد من خطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام.

تتطلب إدارة الاختلالات الهرمونية في كثير من الأحيان مزيجًا من التعديلات الغذائية والعلاج بالهرمونات البديلة والإجراءات الطبية الأخرى. ويمكن للرجال التغلب على عقبات التقلبات الهرمونية من خلال البقاء على وعي واستباقية، وتحسين الرفاهية العامة ونوعية الحياة.