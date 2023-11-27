نجح باحثو جامعة كاليفورنيا الأميركية، بقيادة أستاذ الكيمياء العضوية أوهيون كوون، بابتكار طريقة جديدة وسريعة لإنتاج مواد كيميائية تستخدم في علاج السرطان.

ويتميّز هذا العلاج بإنه ذات تكلفة أقل. وهو يعمل عبر استخدام الأوكسجين ككاشف والنحاس كمُحفّز لكسر الروابط الكربونية للجزيئات العضوية وتحويلها إلى الأمينات التي تُستخدم في مستحضرات الأدوية.

وذكرت الدراسة المنشورة بمجلة "ساينس"أن إحدى المواد الكيميائية المستخدمة في الأدوية المضادة للسرطان، تُكلِّف شركات الأدوية نحو 3200 دولار للجرام الواحد. فقد كان استخدام التحفيز المعدني التقليدي يستخدم معادن باهظة الثمن مثل: البلاتين، والفضة، والذهب، والبلاديوم، لكن الباحثين استخدموا الأوكسجين والنحاس، وهما معدنان يتوفران بكثرة، ما جعل كلفة العلاج أقل بكثير .