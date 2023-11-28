توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة تولين الأميريكة، إلى اكتشاف طبي مهم يقول أن البروتين "RBM10" يستطيع أن يوقِف سرطان الرئة بالتعاون مع اثنين من البروتينات الأخرى.

وهذا يُعتبر خطوة مهمة على طريق تطوير دواء جديد مضاد للسرطان وعلاج أكثر تخصيصًا لهذا المرض الذي يُعد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً، ويتسبب بعدد كبير من الوفيات في العالم.

ووجدت الدراسة أن هذا البروتين يوقف الورم، ويمنع نموه عن طريق تثبيط وظيفة بروتين آخر "c-Myc"، وهو البروتين الذي يحفّز نمو الخلايا السرطانية وانتشارها عند الإفراط في التعبير عنها. وهذه النتائج هي الأولى التي تحدد العلاقة المثبطة للسرطان بين البروتينات.

وقال الباحثون أن البروتين المُكتشف يستهدف بشكلٍ مباشر البروتين الذي يحفّز الخلايا على الإصابة بالمرض، ويقلل آثاره المسببة للسرطان.