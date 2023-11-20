لندن: توصلت دراسة جديدة إلى أن الخبز الأبيض قد يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، بحسب موقع "نيوز ميديكال" الطبي.

حللت دراسة البيانات الخاصة بـ118 ألف شخص، والمدرجة في قاعدة بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة، ونظر الباحثون في مدى انتشار الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين المشاركين، وعلاقتها بمدى استهلاكهم 139 نوعاً من الأطعمة والمواد الغذائية.

ووجد الفريق، أنه على مدار 12 عاماً، أصيب 1466 مشاركاً بسرطان القولون والمستقيم. وكان متوسط عمر المرضى 55 عاماً، وكان نحو 45 في المائة منهم من الذكور.

وكشفت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nutrients، أن 8 من أصل 139 نوعاً من الأطعمة والمغذيات كانت مرتبطة بمخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، بعضها بالإيجاب وبعضها بالسلب.

ففي حين أن زيادة استهلاك الكحول والخبز الأبيض ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالمرض، فإن تناول الألياف الغذائية والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والمنغنيز والكربوهيدرات الصحية ارتبط بانخفاض هذا الخطر.

ويعتقد العلماء أن ما يقرب من 20-25 في المائة من جميع حالات السرطان حول العالم مرتبطة بالنظام الغذائي.