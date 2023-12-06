أظهرت دراسة جديدة أن العوامل البيئية مثل التلوث والمبيدات والمواد الكيميائية قد يكون لها تأثير مباشر على الخصوبة.

وقالت معدة الدراسة، الطبيبة واي سوابنا، الاستشارية في مركز Nova IVF Fertility، إنه في السنوات الأخيرة، ازداد الاهتمام بتأثير البيئة المحيطة بنا على الخصوبة.

وأوضحت أنه "من المسلم به الآن أن العديد من العوامل البيئية، بما في ذلك التلوث، والتعرض للسموم، وحتى نمط الحياة، لها دور مهم في قضايا الصحة الإنجابية".

وأضافت "يترافق مع هذه التأثيرات البيئية عدة أمور أخرى، مثل نوعية الهواء والماء، والتعرض للمواد الكيميائية، ونوعية الطعام وممارسة الرياضة".

وتابعت أن "الموقع الجغرافي والمناخ والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ليست سوى جزء من عوامل عديدة قد تؤثر على الصحة الإنجابية".

وأكدت أنه يجب على النساء اللواتي يرغبن في الحمل فهم كيفية تفاعل التأثيرات البيئية مع الخصوبة.

وجاء في الدراسة أن التمدن السريع، والاستخدام المكثف للمواد الكيميائية، وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن تغير المناخ، والتوسع السكاني، والخيارات المتعلقة بنمط الحياة، كلها عوامل تساهم في زيادة المتغيرات البيئية التي تؤثر على الخصوبة.

ولفتت الدراسة إلى أن هناك تأثيرات سلبية للملوثات والمواد الكيميائية وأنماط الحياة السيئة وغير الصحية وتغير المناخ على الخصوبة.