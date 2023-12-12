دبي: عرضت كولومبيا استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي السادس عشر في العام المقبل، وهو ما رحب به المدافعون عن حماية البيئة على الفور.

وقالت وزيرة البيئة الكولومبية سوزانا محمد، في بيان نُشر مساء الاثنين على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي، إن "كولومبيا عرضت، ونحن في انتظار الرد". وأضافت إن المؤتمر "يمثل فرصة رائعة للدولة التي تستضيف أكبر قدر من التنوع البيولوجي لكل هكتار من أراضيها على مستوى العالم".

تراجعت تركيا عن استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي هذا الصيف بسبب الزلازل التي ضربتها.

وكانت اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي دعت الدول الى التطوع لاستضافة الحدث في التواريخ نفسها (21 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2024) أو في تواريخ قريبة منها.

ورحب الصندوق العالمي للطبيعة بترشح كولومبيا التي هي موطن "ما يقرب من 10% من التنوع البيولوجي على كوكب الأرض" وجزء من غابات الأمازون المطيرة.

تُعقد مؤتمرات الأطراف المخصصة للتنوع البيولوجي كل عامين، على عكس مؤتمرات الأطراف المتعلقة بالمناخ والتي تُعقد سنويًا. والمؤتمر الأخير الذي كان من المقرر عقده في الصين في عام 2020، تم تأجيله بسبب جائحة كوفيد. وأقيم المؤتمر في كانون الأول/ديسمبر 2022 في مونتريال. واتفقت الأطراف خلاله على خارطة طريق تهدف خصوصا إلى حماية 30% من الكوكب بحلول عام 2030.