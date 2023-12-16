أفاد مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجليس أن وفاة نجم المسلسل الكوميدي "فريندز" ماثيو بيري نجمت عن "الآثار الحادة" لتعاطيه مادة الكيتامين المخدّرة، حسبما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية". لكنّ المصدر نفسه أوضح أن عوامل أخرى ساهمت أيضاً في وفاته التي وُصفت بأنها "حادث"، ومنها "الغرق" و"مرض القلب التاجي"، و"آثار البوبرينورفين"، وهو دواء يُستخدم لمعالجة إدمان المواد الأفيونية.

والكيتامين دواء مخصص للتخدير الطبي والبيطري، ولكن يُساء استخدامه أحياناً لأغراض ترويحية. وعثر مساعد بيري عليه ميتاً داخل حوض الجاكوزي بمنزله في لوس أنجليس في 28 أكتوبر الفائت.

وكان الممثل البالغ 54 عاماً والمعروف خصوصاً بشخصية "تشاندلر بينغ" في مسلسل "فريندز"، يجهد منذ سنوات للتخلص من إدمانه الأدوية والكحول، ولجأ مرات كثيرة إلى مراكز لإعادة التأهيل.

وفي مذكراته التي نُشرت العام الفائت، أقرّ بيري بأنه خضع لـ65 جلسة إعادة تأهيل ليتخلّص من إدمانه، وأنفق أكثر من 9 ملايين دولار لهذا الغرض. وهو خضع للكثير من العمليات الجراحية المرتبطة بمشكلات إدمان المخدرات، بينها عملية في القولون استمرت سبع ساعات عام 2018، حتى إنه ذهب إلى حد القول: "كان يُفترض أن أكون ميتاً". وخلال أحدث ظهور له عبر التلفزيون، فاجأ بيري الجمهور باعترافه بأنه كان يعاني قلقاً كبيراً "كل ليلة" خلال فترة تصوير مسلسل "فريندز".