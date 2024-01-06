كان هناك شيء فريد تمامًا بشأن الطائر الذي رآه عالم الطيور الهاوي جون موريلو في ذلك اليوم في محمية دون ميغيل الطبيعية في كولومبيا، على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب غرب مدينة مانيزاليس.

كانت الأنواع التي لفتت انتباهه شائعة بما فيه الكفاية، ولكن كان هناك شيء مميز تمامًا حول هذا الطائر بالتحديد وهو من نوع طائر آكل العسل الأخضر البري كلوروفانيس سبيزا.

كان الريش على جانبه الأيسر أخضر، وهو اللون المميز لإناث هذا النوع، وعلى الجانب الأيمن كان الريش أزرق، وهو اللون المميز للذكور.

وكان موريللو قد توصل للتو إلى اكتشاف شاركه مع متحمس آخر، وهو عالم الوراثة التطورية هاميش سبنسر، أستاذ علم الحيوان في جامعة أوتاغو في نيوزيلندا.

وقال البروفيسور سبنسر، الذي كان يقضي إجازة في كولومبيا في ذلك الوقت، لبي بي سي: “كان الأمر مثيرًا للغاية، ومن المرجح أن يقضي معظم مراقبي الطيور حياتهم بأكملها دون أن يروا الجيناندرومورف، لذلك كان لي شرف الاستفادة من اكتشاف جون".

ويقول إن هذه الظاهرة نادرة للغاية في الطيور. وفي الواقع، فهو لا يعرف أي أمثلة مشابهة من موطنه الأصلي نيوزيلندا.

حالة نادرة جدا

"الجيناندرومورفي الثنائي هو الحالة التي يظهر فيها جانب واحد من الكائن الحي شخصية ذكورية والجانب الآخر أنثوية”.

أدلى البروفيسور سبنسر بهذه الملاحظة في مقال عن الجيناندرومورفي الثنائي في طائر آكل العسل الأخضر (كلوروفانيس سبيزا) من كولومبيا في مجلة علم الطيور المتخصصة جورنال أوف فيلد أورنيثولوجي، وهي المقالة التي كتبها مع مؤلفين آخرين بما في ذلك موريللو.

BBC عادة ما يكون للإناث ريش أخضر بالكامل، بينما يكون للذكور ريش أزرق بالكامل

هذه الظاهرة "معروفة في عدد كبير من المجموعات الحيوانية، في أغلب الأحيان تلك التي تكون ثنائية الشكل جنسيًا.

هذا الاكتشاف هو المثال الثاني فقط على الجيناندرومورفيزم المسجلة في هذا النوع منذ أكثر من 100 عام.

وقال سبنسر في بيان من جامعة أوتاغو: "الجيناندرومورفي هي الحيوانات ذات الخصائص الذكورية والأنثوية في الأنواع التي عادة ما تكون منفصلة الجنسين، وهي مهمة لفهمنا لتحديد الجنس والسلوك الجنسي في الطيور".

ويضيف البيان: "هذا المثال الخاص للجيناندرومورفي الثنائي (الذكر على جانب واحد والأنثى على الجانب الآخر) يوضح أنه، كما هو الحال في العديد من الأنواع الأخرى، يمكن أن يكون أي من جانبي الطائر ذكرًا أو أنثى".

ولكن كيف يأتي هذا الطائر الفريد إلى الوجود؟

وقال سبنسر لبي بي سي: "إن ريش الطيور ثنائي الشكل جنسيا يرجع إلى التركيب الصبغي للخلايا القريبة، وليس إلى بعض الاختلافات الهرمونية في الجسم بأكمله".

وقد تم اكتشاف هذه الحالة بالفعل في الحشرات، وخاصة الفراشات والقشريات والعناكب وحتى السحالي والقوارض.

ويشير الباحث إلى أن الظاهرة "تنشأ من خطأ أثناء انقسام الخلايا لدى الأنثى لتنتج بويضة، يتبعها تخصيب مزدوج بواسطة حيوانين منويين".

21 شهرا من المراقبة

وفي محمية دون ميغيل الطبيعية، وهي مزرعة بها مساحات واسعة من الغابات الثانوية، تم إنشاء محطة لتغذية الطيور.

وهناك يتم تزويدهم بالفواكه الطازجة ومياه السكر، مما يجعله موقعًا ممتازًا لمراقبة الطيور.

BBC زوايا مختلفة للطائر النادر

يشرح المؤلفون في مقالتهم: "يمكن رؤية العديد من أنواع الطيور في أسراب مختلطة في هذه المحمية".

وكان الطائر الفريد الذي أسرهم "موجودًا لمدة 21 شهرًا على الأقل، وكان سلوكه يتطابق إلى حد كبير مع سلوك طيور آكل العسل الخضراء البرية الأخرى، على الرغم من أنه غالبًا ما كان ينتظر حتى رحيلهم قبل أن يتغذى على الفاكهة التي يقدمها أصحاب المحمية يوميًا".

ومع ذلك، في مرحلة معينة، "كان لا يسمح للطيور الأخرى من نوعه بالاقتراب من مغذياته"، على الرغم من أنهم لا يستطيعون تحديد سبب ذلك على وجه اليقين.

“وعلى العموم فقد اجتنب غيره من فصيلته، واجتنبه الآخرون أيضًا، لذلك يبدو من غير المرجح أن يكون لدى هذا الطائر الفريد أي فرصة للتكاثر”.

وحتى لو لم يترك أي ورثة، فإن الحقيقة هي أن هذا الطائر قد ترك بالفعل بصماته على مملكة الحيوان.