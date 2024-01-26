إيلاف: تحدث الكدمات عند احتباس الدم أسفل الجلد، وذلك نتيجة لتضرر الأوعية الدموية الدقيقة إثر سقوط أو ضربة أو ارتطام. وتظهر بعض الكدمات على أجزاء متفرقة من جسم الإنسان، تزول في أغلب الأحيان من تلقاء نفسها.

أبرز أسباب الكدمات المفاجئة:

وفق موقع ويب طب، هناك العديد من الأمور التي تُصنّف ضمن قائمة مسببات الكدمات المفاجئة في الجسم، أبرزها ما يأتي:

1. التقدم بالعمر

مع تقدم الإنسان بالعمر تصبح فرصة ظهور كدمات مفاجئة في الجسم أكبر؛ وذلك لأن الأوعية الدموية تصبح أضعف، كما أن الجلد يصبح أرق.

2. الوراثة

تبين أن الإنسان يكون عرضة للإصابة بالكدمات بشكل أكبر في حال كان هناك شخص في العائلة مصاب بها.

3. تناول بعض الأدوية

تناول بعض أنواع الأدوية مثل مضادات التخثر، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، والكورتيكوستيرويدات، من أبرز أسباب ظهور الكدمات المفاجئة في الجسم.

وتبين أن بعض المكملات الغذائية، مثل: زيت السمك، والثوم، والجينسنغ، عوامل تزيد النزيف وبالتالي تزيد من ظهور كدمات مفاجئة.

4. الإفراط في تناول الكحول

يعد الإفراط في تناول الكحول من أسباب الكدمات المفاجئة، فهي من أكثر الأمور التي تُلحق الضرر في صحة الكبد، وترفع من خطر الإصابة بتشمع الكبد.

حيث تسبب الإصابة بأمراض الكبد فقدان الكبد قدرته على إنتاج البروتينات التي تساعد في تجلط الدم، وبالتالي يكون الإنسان أكثر عرضة للنزيف ولظهور الكدمات بسهولة.

5. الإصابة بأحد اضطرابات النزف

تعد اضطرابات النزف، مثل: مرض الناعور، أو قلة الصفيحات، أو نقص العامل الخامس من أسباب الكدمات المفاجئة في الجسم؛ لأنها تؤثر على قدرة تميع الدم وتجلطه.

والأشخاص المصابون بهذا النوع من الأمراض عليهم تناول الأدوية وفقًا لإرشادات الطبيب، وذلك لحماية صحتهم من أي مضاعفات محتملة.

6. نقص الفيتامينات

من أكثر أسباب ظهور الكدمات المفاجئة في الجسم هو نقص الفيتامينات، حيث تلعب بعض الفيتامينات دورًا في عملية شفاء الجسم وتجلط الدم، بالتالي نقصها قد يسبب ظهور الكدمات.