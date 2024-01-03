أظهرت دراسة جديدة أن النوع "الجيد" من الكوليسترول يمكن أن يكون له مخاطر صحية مرتبطة بالخرف.

فقد ربطت أحدث الابحاث بين كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL-C) بزيادة خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن. حيث أظهر تحليل أنه بالنسبة لمن تزيد أعمارهم على 75 عاما فإن خطر إصابتهم بالخرف يزيد بنسبة 42 في المئة.

ونظر البحث، الذي قاده فريق من جامعة موناش، في بيانات 18668 شخصًا بالغًا تزيد أعمارهم على 65 عامًا من أستراليا والولايات المتحدة. وبشكل عام، بالنسبة لأولئك الذين تم تشخيصهم على أنهم يعانون من ارتفاع مستويات HDL-C، زاد خطر الإصابة بالخرف بنسبة 27 % في المتوسط، مع متابعة الأفراد لمدة 6.3 سنة في المتوسط.

وفي السياق، كتب الباحثون بورقتهم المنشورة بمجلة "لانسيت" الصحية "ان هذه هي الدراسة الأكثر شمولا للإبلاغ عن ارتفاع مستوى HDL-C وخطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن. إذ أظهرت النتائج أن ارتفاع مستوى HDL-C يرتبط بمخاطر الإصابة بالخرف ويزداد الخطر مع تقدم العمر". وذلك وفق ما نقل موقع "ساينس إليرت" العلمي.

ومعظم الكوليسترول الموجود في أجسامنا هو البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو النوع "الضار"، وإذا كان هناك الكثير منه في الدم، فإنه يمكن أن يسد الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

اما الفائدة الرئيسية من HDL-C فهي الحفاظ على مستويات LDL-C تحت السيطرة.

ويعتبر المستوى الطبيعي لـ HDL-C في الدم هو 40-50 ملليغرام لكل ديسيلتر للرجال، و50-60 ملجم/ديسيلتر للنساء (حوالى 40-60 جزءًا في الألف).

وكان ما يقرب من 15% من المشاركين (2709 أشخاص) لديهم ما يعتبر مستويات عالية من HDL-C عند بدء الدراسة، وهي 80 ملجم / ديسيلتر أو أعلى.

وتعتبر الزيادة في المخاطر قفزة كبيرة، فلقد ظل الارتباط كبيرًا عند تعديله لعوامل مثل العمر والجنس والتعليم واستهلاك الكحول وممارسة الرياضة اليومية. ومع ذلك، هذا لا يثبت أن الكوليسترول يسبب زيادة في الإصابة بالخرف، ولكن هناك دليل على وجود صلة.