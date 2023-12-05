ربطت دراسة جديدة بين "الكوليسترول الجيد" وزيادة فرص الإصابة بالخرف لدى كبار السن.

ووفق صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، تضيف دراسة جديدة أن البروتين الدهني عالي الكثافة "إتش دي إل (HDL)، والذي كثيراً ما عُرف باسم "الكوليسترول الجيد"، ليس صحياً أو جيداً في الواقع، خصوصاً عند ارتفاع مستوياته في الدم.

وأجريت الدراسة على 18 ألف شخص أميركي فوق سن الـ65، توبعت سجلاتهم الصحية مدة 9 سنوات في المتوسط.

ووجد الباحثون أن ارتفاع مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة لنحو 80 ملغراماً / ديسيلتر يزيد خطر الإصابة بالخرف بنسبة 27 في المائة.

وقال الباحثون إن النطاق الصحي الموصى به للبروتين الدهني عالي الكثافة، بشكل عام، هو 40 إلى 60 ملغراماً / ديسيلتر للرجال و50 إلى 60 ملغراماً / ديسيلتر للنساء.

وربطت الدراسات السابقة ما يسمى "الكوليسترول الضار (LDL)" (البروتين الدهني منخفض الكثافة) بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وعلى النقيض من ذلك، فكثيراً ما نُظر إلى البروتين الدهني عالي الكثافة على أنه صحي ومفيد للجسم، حيث إن إحدى وظائفه هي نقل الكوليسترول الزائد من أجسامنا إلى الكبد، ما يمنع الدهون من التراكم في شراييننا.

وتدعم نتائج الدراسة الجديدة دراسات سابقة وجدت أن ارتفاع مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة يضر أكثر مما ينفع.

وقد يكون السبب وراء ذلك هو أن المستويات المرتفعة جداً من هذا البروتين قد تؤدي إلى إبطاء عملية إزالة الكوليسترول الضار من الشرايين.