إيلاف من بيروت: أظهرت دراسة طبية كبرى أن أكثر من مليار شخص في العالم يعانون من السمنة، وفق آخر تقديرات لعام 2022.

واستند الباحثون في نتائجهم إلى قياسات الوزن والطول لأكثر من 220 مليون شخص من حوالى 190 دولة.

ووجد الباحثون أن السمنة منتشرة إلى درجة أنها أصبحت أكثر شيوعا من نقص الوزن في معظم الدول، بما في ذلك العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، التي عانت سابقا من نقص التغذية.

وتشير الدراسة، التي نشرت في مجلة لانسيت الطبية، في 28 شباط (فبراير)، إلى أن معدلات السمنة لدى البالغين زادت بأكثر من الضعف بين عامي 1990 و2022، وأكثر من أربعة أضعاف بين الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاما.

"العبء المزدوج"

وفي حين أن معدلات السمنة مستقرة في العديد من البلدان الأكثر ثراء، فإنها ترتفع بسرعة في أماكن أخرى. ورغم أن نقص الوزن بات أقل شيوعا على مستوى العالم، فإنه لايزال يمثل مشكلة كبيرة في العديد من البلدان، مما يترك أعدادا متزايدة من البلدان تواجه ما يعرف باسم "العبء المزدوج" لسوء التغذية.

وتواجه العديد من البلدان الفقيرة الآن "وباء مزدوجا" يتمثل في سوء التغذية والسمنة، وفق الدراسة. وفي عام 2022، كان معدل انتشار نقص الوزن والسمنة مجتمعين هو الأعلى في منطقة البحر الكاريبي وبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى.

وتعرف منظمة الصحة السمنة بأنها تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون يشكل خطرا على الصحة. ويتم تم تحديد السمنة عادة من خلال مؤشر كتلة الجسم، هو مؤشر بسيط للوزن مقابل الطول، ويعرَّف بأنه الوزن بالكيلو غرام مقسوما على مربع الطول بالأمتار (كغ/م2).

وفي هذه الدراسة، اعتبر مؤشر كتلة الجسم الذي يزيد عن 30 بأنه مفرط الوزن.

ارتفاع معدلات السمنة

ويخلص التحليل المنشور في "لانسيت" إلى ارتفاع معدلات السمنة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مقارنة بالعديد من البلدان ذات الدخل المرتفع.

وكان أكثر من 60 بالمئة من البالغين في جزر بولينيزيا وجزر ميكرونيسيا في المحيط الهاديء يعانون من السمنة، في عام 2022، وهو أعلى معدل في العالم.

وتعتبر تونغا (وهي أرخبيل يضم 176 جزيرة في جنوب المحيط الهادئ) الأعلى بين النساء (81 بالمئة بدينات) وساموا الأميركية هي الأعلى بالنسبة للرجال (70 بالمئة).

واعتبرت تركيا عاصمة السمنة في أوروبا بالنسبة للنساء بمعدل 43 بالمئة، أما بالنسبة للرجال فجاءت رومانيا بنسبة 38 بالمئة. وكان النساء والرجال الفرنسيون هم الأكثر نحافة في أوروبا، إذ يعاني 10 بالمئة منهم فقط من السمنة المفرطة، وفق "إيكونوميست".

وفي الولايات المتحدة، بلغ مؤشر كتلة الجسم لدى 44 بالمئة من النساء و42 بالمئة من الرجال، أكثر من 30.

والعدد يتزايد بالنسبة للأطفال والمراهقين أيضا. ووجدت الدراسة أن عدد الأطفال الذين يعانون من السمنة يفوق عدد الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن في ثلثي البلدان التي شملتها الدراسة.