موسكو: أعلنت نائبة عمدة موسكو، أناستاسيا راكوفا، أن الأطباء في العاصمة الروسية سيعتمدون روبوتات جديدة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء العمليات الجراحية، حسب "روسيا اليوم".

وحول الموضوع، قالت راكوفا: "المستشفى السريري رقم 13 في موسكو سيبدأ قريباً بإجراء عمليات استبدال المفاصل باستخدام روبوت جديد مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي".

وأضافت: "الروبوت الجديد الذي جهز به المستشفى مخصص لإجراء عمليات استبدال مفصل الركبة بالكامل، يقوم هذا الروبوت بإنشاء خطة جراحية مخصصة معتمداً على نموذج ثلاثي الأبعاد للمفصل تم إنشاؤه باستخدام التصوير المقطعي المحوسب".

وأشارت إلى أن الروبوت الجديد سيسمح بتركيب الغرسات المفصلية بشكل دقيق، وسيقلل من خطر حدوث المضاعفات.