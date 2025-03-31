أطلقت شركة "أوبن أية آىّ، المالكة لمنصة الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي، أحدث مولد صور لها من خلال تحديث لمنصتها شات جي بي تي-40، يسمح للمستخدمين بإنشاء صور بأسلوب رسومات غيبلي اليابانية الشهيرة.

وكانت الشركة قد أعلنت الثلاثاء 25 مارس/آذار، عن إطلاق تحديث جديد يمكنه توليد الصور داخل جي بي تي -40، بطريقة تتيح للمستخدمين إنشاء صور بأنماط مختلفة، بما فى ذلك الأنماط الفوتوغرافية الدقيقة والرسوم المتحركة.

وبحلول يوم الأربعاء، بدأت الميزة فى الظهور للمستخدمين على منصة شات جي بي تي، من الفئات المجانية والمميزة، لتجتاح بعدها منصات التواصل الاجتماعي لتوليد صور رقمية وصور رسوم متحركة وأنيمي.

ولكن التراند الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي كان تحويل الصور إلى نمط الرسوم المتحركة بأسلوب استوديو الأنمي الياباني الشهير "ستوديو غيبلي"، والذي أنتج الكثير من أفلام كرتون غيبلي.

بمجرد إطلاق الميزة، استغل المستخدمون هذه الأداة الجديدة لتحويل صورهم الشخصية، وحيواناتهم الأليفة، وحتى بعض الشخصيات السياسية إلى لوحات فنية بأسلوب غيبلى، المشهور بالألوان الزاهية ورسم العيون والوجه بطريقة تشبه أبطال القصص الخيالية.

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وكان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أية آى"، سام ألتمان، أول من نشر صورة له وصور مع بعض موظفي الشركة على حسابه على منصة أكس، وكتب في تغريدة نشر فيها صورة له بشكل أنيمي غيبلي: "تستيقظ لتجد مئات الرسائل: انظر، لقد جعلناك تبدو كفتى أنيمى فى أسلوب غيبلي!"

وغير ألتمان صورته الشخصية على أكس إلى صورة أنيمي غيبلى، مما زاد من انتشار التراند.

وفي تغريدة أخرى نشر ألتمان صورة له مع مهندس الابتكار في الشركة غابرييل غوه، والذي قام بتطوير التطبيق الجديد، بعد تحويلها إلى كرتون غيبلي، وكتب عليها:

"كان هذا عملاً حقيقياً بكل الحب غاب @gabeeegoooh، مبروك جابي؛ عمل ممتاز! وهذا ما أنشأناه أثناء البث المباشر."

كما عبر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لمنصة أكس، عن سعادته بالميزة الجديدة لتشات جي بي تي، وسارع للاحتفال بمشاركة صورة ساخرة له بشخصية رافيكى من فيلم الأسد الملك، وهو يرفع كلب صغير وكأنه "الملك المنتظر لمملكة الإنترنت"، وفي تعليقه على الصورة كتب "صور غيبلى هى موضوع اليوم."

ويمكن عمل الصورة بطريقة بسيطة من خلال منصة شات جي بي تي، بالدخول على محادثة جديدة، ورفع اي صورة من على جهازك تريد تغييرها، وكتابة جملة بالإنجليزية:

Convert this photo into a Ghibli-style anime image.

أو بالعربية:

حول هذي الصورة إلى ستايل غيبلي لصور الأنيمي.

ما هو ستديو غيبلي؟

استديو غيبلي هو شركة متخصصة في إنتاج أفلام الرسوم المتحركة اليابانية، يقع في طوكيو، أسسه المخرجان هاياو ميازاكي وإيزاو تاكاهاتا والمنتج توشيو سوزوكي، بعد الاستحواذ على أصول توب كراف، في 15 يونيو/ حزيران عام 1985، يتمتع بحضورٍ قويٍ في صناعة الرسوم المتحركة في العالم، وقد لاقى عملهم استحسانًا من الجمهور وحاز على العديد من الجوائز.

وعن فكرة عمل الاستديو، قال ميازاكي، "لا أريد صُنع أفلام يائسة تولّد مشاعر سيئة، أريد صُنع أفلام تقول أن الحياة تستحق أن تُعاش"

وحققت أعماله نجاحا كبيرا وكانت أربعة من أفلامه من بين أعلى عشرة أفلام روائية يابانية ربحًا في التاريخ، كما فازت ثلاثة من أفلامه بجائزة أنيماج غراند بري (The Anime Grand Prix) العالمية، وفاز أربعة منهم بجائزة الأكاديمية اليابانية للرسوم المتحركة، ورشحت سبعة أفلام لجوائز الأوسكار.

وفاز فيلم المخطوفة بجائزة الدب الذهبي لعام 2002 وجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة لعام 2003. كما فاز فيلم توشيو سوزوكي بجائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم رسوم متحركة لعام 2024، وجائزة بافتا لأفضل فيلم رسوم متحركة، وجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة لعام 2024.

ترامب وأحداث هامة في العالم

تسابقت المواقع والمنصات المختلفة على تحويل الشخصيات السياسية العالمية، وكذلك الأحداث العالمية الهامة إلى صور غيبلي.

وأبدى مستخدمون سعادتهم بهذه الخاصية واستخدامها بشكل إيجابي لتحويل ذكرياتهم إلى صور جميلة.

وقال مستخدم على منصة إكس: "الذكاء الاصطناعي صار يرسم الصور بأسلوب استوديو غيبلي المعروف. الرسم يعطي إحساس راقي وحنين غريب كأنه مشهد من ذكريات قديمة. جربت أرسم بعض صوري القديمة، وطلع شيء فعلاً جميل."

وكان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصيب كبير من هذه الصور، خاصة في عدة مواقف منها الجدل الذي دار بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض وشارك فيه نائب ترامب جيه دي فانس.

وكذلك أحداث 11 سبتمبر/ أيلول الشهيرة وانهيار برجي مركز التجارة العالمي.

بالإضافة إلى صور لفنانين أجانب وعرب ومشاهد من أفلام وأعمال فنية، مثل فيلم الأب الروحي، وكذلك صور شهيرة مثل الموناليزا.

بالإضافة إلى أحداث رياضية هامة منها فوز الأرجنتين بكأس العالم الماضية في قطر، ورفع النجم ليونيل ميسي، الكأس للمرة الأولى في تاريخه.

جدل قانوني

وتسببت هذه التطورات الأخيرة في شات جي بي تي في حالة من الجدل حول حقوق الملكية الفكرية، وبحسب تقارير أمريكية فقد وقع أكثر من 400 فنان فى هوليوود، من بينهم بن ستيلر وبول مكارتني، على شكوى ضد شركة أوبن آى وغوغل، يتهمونهما فيها باستخدام أعمال الفنانين دون إذن مناسب.

وهناك من المستخدمين من رفضوا هذه الميزة لأنها تمثل سطوا على حقوق شركة غيبلي.

وقال أحد المستخدمين على إكس: "استخدام الذكاء الاصطناعي لسرقة أسلوب فيديو غيبلي الشهير...غير أخلاقي. يجب أن يتوقف الجميع عن هذا التصرف فورًا، فهو يسيء إلى الإبداع الحقيقي ويشوه الفن الأصيل."

وحاولت الشركة المعنية تهدئة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعى على الفن التقليدى، وقالت في بيان بأنها تدرك أن الناس سيستخدمون هذه الأدوات لإنشاء محتوى رائع، لكنها تعمل على ضبط السياسات لمراقبة الاستخدام وضمان بقائها ضمن الحدود الأخلاقية المقبولة.