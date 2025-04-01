إيلاف من لندن: أجرى فريق من العلماء الأستراليين دراسة حديثة لاستكشاف العلاقة بين النشاط الجنسي وجودة النوم.

وركزت الدراسة على كيفية تأثير ممارسة الجنس على الأنماط المختلفة للنوم ومدى ارتباطها بالاستغراق في النوم العميق، فضلا عن تأثيرها على الاستيقاظ أثناء الليل.

وفي الدراسة الفريدة من نوعها، شارك 7 أزواج بمتوسط أعمار يبلغ 26 عاما، في تجربة استمرت 11 ليلة، حيث فرض العلماء جدولا صارما على المشاركين يتضمن ممارسة الجنس والنوم في مواعيد محددة. وتم منع الأزواج من ممارسة الجنس لمدة 7 ليال، بينما مارسوا الجنس في ليلتين، مع تحديد ليلتين لتجربة "المتعة الذاتية".

واستخدم المشاركون أجهزة تتبع النوم التي رصدت الوقت الذي استغرقوه للخلود إلى النوم، ومدى استغراقهم في النوم العميق، وعدد المرات التي استيقظوا فيها خلال الليل.

وأظهرت البيانات أن المشاركين الذين مارسوا العلاقة الحميمة استغرقوا وقتا أقل للاستيقاظ خلال الليل، حيث كانت مدة استيقاظهم لا تتجاوز 16 دقيقة في المتوسط، مقارنة بـ 23 دقيقة في الليالي التي لم يمارسوا فيها الجنس.

كما أظهرت الدراسة أن كفاءة النوم (الوقت الإجمالي الذي يقضيه الشخص في السرير أثناء النوم) تحسنت بنسبة نقطتين مئويتين، ليصل متوسط الكفاءة إلى 93.4% في الليالي التي مارس فيها المشاركون الجنس.

ورغم أن العلماء لم يتمكنوا من تحديد السبب الدقيق لهذا التأثير، إلا أنهم أشاروا إلى أن الهرمونات التي يتم إفرازها بعد النشوة الجنسية، مثل الأوكسيتوسين والبرولاكتين والإندورفين، قد تساهم في تحفيز الاسترخاء، ما يسهل الانتقال إلى النوم العميق.

ورغم أن التأثير كان أكثر وضوحا لدى النساء، أشار العلماء إلى أن هذه الدراسة تعد الأولى التي تستخدم أجهزة تتبع النوم الرقمية في منازل المشاركين، ما يعكس واقعا أكثر دقة مقارنة بالدراسات السابقة التي تمت في المختبرات.

ومع ذلك، كانت هناك بعض القيود في الدراسة مثل صغر حجم العينة وصعوبة التأكد من دقة البيانات المتعلقة بمذكرات الجنس والنوم.

ويأمل العلماء في توسيع نطاق الدراسات المستقبلية لتشمل عينات أكبر من المشاركين، بهدف استكشاف التأثيرات الطويلة الأمد للنشاط الجنسي على النوم، كما يمكن أن تركز الدراسات المقبلة على تأثير الوصول إلى النشوة الجنسية بشكل مباشر على جودة النوم.

نشرت الدراسة في مجلة Sleep Health.

