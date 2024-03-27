قالت شركة أدوية يابانية كبرى إنها تحقق في حالة وفاة وعشرات حالات دخلت المستشفى، قد تكون مرتبطة بحبوب أرز الخميرة الحمراء التي تنتجها.

وتقول الشركة إن ما لا يقل عن 76 شخصاً أدخلوا إلى المستشفى بعد تناول منتجات أرز "بيني كوجي" المخمر.

وأبلغت شركة كوباياشي للأدوية عن الأمراض، بعد سحبها لخمسة منتجات طوعياً الأسبوع الماضي.

وحثت الشركة العملاء على التوقف عن استخدام الحبوب المعلن عنها، على أنها مكملات لخفض الكوليسترول.

وقالت شركة كوباياشي إنها تشتبه في أن المشكلة ربما جاءت من مواد سامة لم تُكتشف من قبل في القوالب المستخدمة في الإنتاج.

وبيني كوجي، هو أرز مخمر مع "موناسكوس بوربوريوس"، وهو نوع من العفن الأرجواني المحمر. ورغم الإعلان عنه كمكمل صحي لارتفاع الكوليسترول وضغط الدم، إلا أنه يستخدم أيضاً على نطاق واسع كصبغة تقليدية للمنتجات الغذائية.

وأصدرت الشركة بياناً الثلاثاء، أعلنت فيه عن "العلاقة السببية" بين منتج مساعدة الخميرة الحمراء للكوليسترول ووفاة العميل.

وقالت الشركة إنها تلقت رسالة من الأسرة المكلومة تفيد بأن الشخص توفي بسبب مرض في الكلى، وكان يستخدم منتج مساعدة الكوليسترول في الخميرة الحمراء خلال السنوات الثلاث الماضية، وقالت الشركة إنها تلقت طلباً بريدياً عادياً كذلك.

وأضافت أنه "على الرغم من أننا نتأكد بعناية من الحقائق والعلاقات السببية، إلا أننا نود الإبلاغ عن هذا من منظور الكشف الفوري عن المعلومات... أعطت شركتنا دائماً الأولوية لصحة عملائنا قبل كل شيء ونحن نعتذر بشدة عن هذا الموقف".

وأبلغ العملاء المتأثرون عن أعراض مثل تغيرات في لون البول، وتورم في الأطراف، والتعب.

وبدأت الشركة تحقيقاً بعد أن نبهها أحد الأطباء إلى مشاكل صحية أُبلغ عنها في يناير/ كانون الثاني، ومنذ ذلك الحين أنشأت خطّاً ساخناً للعملاء.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن منتجها للمساعدة في الخميرة الحمراء للكوليسترول صدر لأول مرة في فبراير/شباط 2021، وباعت الشركة حتى الآن أكثر من مليون عبوة.

كماعملت الشركة أيضاً على توريد مادة بيني كوجي، كمكون غذائي لصانعي الأغذية والمشروبات في جميع أنحاء العالم، وحذرت الشركات من مخاطره الأسبوع الماضي.

ولم يبلغ أي منهم عن أي أمراض بين العملاء حتى الآن، لكن إحدى الشركات الكبرى في صناعة المشروبات، وهي شركة تاكارا شوزو، أعلنت أنها ستسحب منتج الساكي الفوار الملوّن باستخدام مشروب بيني كوجي.