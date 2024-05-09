واشنطن: أفادت تقارير أن سلالة جديدة من فيروس كورونا يُخشى أن يكون إيقافها أكثر صعوبة مع زيادة مناعاتها ضد اللقاحات الحالية.

وقال المتحدث باسم المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "الفيروسات تتغير باستمرار من خلال الطفرات، وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الطفرات إلى نوع جديد من الفيروس، وتسمح بعض التغييرات والطفرات للفيروس بالانتشار بسهولة أكبر أو تجعله مقاوما للعلاجات واللقاحات، ومع انتشار الفيروس، قد يتحوّر ويصبح من الصعب إيقافه".

من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكريبس للأبحاث إريك توبول، أن "السلالات الجديدة ستكون مسؤولة عن زيادة كبيرة في حالات المرض".

وتشكل السلالة، التي يطلق عليها FLiRT، زهاء 25 بالمئة من حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة، وهناك أيضا متحوّر آخر، يُعرف باسم KP1.1، يمثل 7.5 بالمئة من الحالات الإيجابية في البلاد، مع مخاوف من انتشاره في جميع أنحاء العالم.

