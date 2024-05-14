كاليفورنيا: حتى لو كانت الوراثة الخاصة بك تضعك في خطر أكبر للوفاة المبكرة، فإن نمط الحياة الصحي يمكن أن يساعدك بشكل كبير على مكافحة ذلك، وفقا لدراسة جديدة.

وقال الدكتور علاء الدين شادياب، أستاذ الصحة العامة بجامعة كاليفورنيا سان دييغو، إنه مع بيانات من أكثر من 350 ألف شخص ومعلومات عن علم الوراثة والتعليم والحالة الاجتماعية والاقتصادية وتاريخ المرض، كانت لهذه الدراسة منهجية قوية، وذلك وفقاً لما نقله القسم الصحفي بموقع "سي إن إن".

أعطى الباحثون لكل فرد درجة خطر الجينات المتعددة، وهي درجة تلخص وجود جينات متعددة وجد أنها تؤثر على عمر الإنسان، وفقا للدراسة. حصل المشاركون في الدراسة أيضًا على درجة بناءً على مدى التزامهم بمبادئ نمط الحياة الصحي، ثم تمت متابعتهم لمدة 13 عامًا في المتوسط لمعرفة ما إذا كان عمرهم قصيرًا أو متوسطًا أو طويلًا.

الأسلوب غير الصحي

وأظهرت البيانات أن الجميع، بغض النظر عن مخاطرهم الجينية الوراثية، كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 78% إذا كان لديهم أسلوب حياة غير صحي.

وقال وو، مدير المعهد الوطني لعلوم البيانات في الصحة والطب في تشجيانغ، إن الأشخاص الذين لديهم خطر وراثي لعمر قصير ونمط حياة غير صحي كانوا أكثر عرضة للوفاة مبكرًا بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم خطر وراثي ويتبعون أنماط حياة أكثر صحة.

5.5 سنوات إضافية

وأظهرت البيانات أن الأفراد الذين يعانون من مخاطر وراثية يمكنهم إطالة عمرهم بما يصل إلى 5.5 سنوات باتباع أسلوب حياة صحي.

وقال وو: "إن الالتزام بأسلوب حياة صحي يمكن أن يخفف بشكل كبير من انخفاض العمر بالنسبة للأفراد الذين لديهم استعداد وراثي لعمر أقصر".

عوامل صنعت الفارق

الباحثون تمكنوا من تحديد أربعة عوامل ارتبطت بالتأثير الأكبر على خطر الوفاة المبكرة.

وقال وو: "لقد حددت الدراسة مزيجًا مثاليًا من نمط الحياة يحتوي على أربعة عوامل، وهي عدم التدخين، والنشاط البدني المنتظم، ومدة النوم الكافية، واتباع نظام غذائي صحي، وهي عوامل لها تأثيرها في إطالة عمر الإنسان".

وحددت الدراسة النوم الكافي بسبع إلى ثماني ساعات في الليلة. توصي إرشادات النشاط البدني الحالية للأمريكيين بممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل ويومين من تدريبات القوة أسبوعيًا للبالغين.

وقد أظهرت العديد من الدراسات العلاقة بين نمط الحياة الصحي وطول العمر، بينما أكدت دراسات أخرى على العنصر الوراثي في طول العمر، لكن التقرير الذي نشر الاثنين في مجلة BMJ Evidence Based Medicine اكتشف كيف يجتمع الاثنان معًا.

غذاء البحر الأبيض المتوسط

من أجل حياة أطول وأكثر صحة، أظهرت العديد من الدراسات دعمًا لنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، وهو نمط يركز على الطبخ النباتي الذي يعتمد على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا والبذور وزيت الزيتون، وكذلك تناول اللحوم الحمراء باعتدال.

عندما يتعلق الأمر بالحصول على ما يكفي من النوم، إذا لم تتمكن من الحصول على تلك الساعات السبع أو الثماني من النوم، فحاول إنشاء روتين نوم، والخروج من السرير عندما لا تستطيع النوم، والحفاظ على غرفة النوم باردة ومظلمة وخالية من الالكترونيات.

وإذا حاولت وفشلت في بناء روتين تمرين منتظم يمكنك الالتزام به، عليك أن تبدأ ببطء واختر نشاطًا تستمتع به لممارسة تمرينك.