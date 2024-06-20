إيلاف من بيروت: تشير الدكتورة دارينا كوربانوفا، أخصائية أمراض القلب، إلى أن تجلط الدم هو حالة خطيرة تتشكل فيها جلطة دموية (خثرة) على الجدار الداخلي للوعاء الدموي، وقد تنفصل في أي لحظة وتمنع تدفق الدم، مما يعرض الحياة للخطر.

نظام شرب صحيح

لتقليل خطر حدوث جلطات الدم، تنصح الدكتورة كوربانوفا بضرورة اتباع نظام شرب صحيح. توصي باستهلاك ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يوميًا، مشددة على أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة يجب أن يناقشوا هذه المسألة مع أطبائهم المعالجين لتحديد الكمية المناسبة لهم.

النشاط البدني الدوري

العامل الثاني المهم هو النشاط البدني. توصي الدكتورة كوربانوفا بتجنب البقاء في وضعية الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة. تنصح بأخذ فترات راحة كل 40-50 دقيقة للقيام بتمارين إحماء خفيفة، مما يساعد في تحسين الدورة الدموية ومنع تشكل الجلطات. وإذا كان الشخص يعاني بالفعل من تجلط الدم، يجب عليه اتباع نصائح الطبيب بدقة.

تأثيرات الحرارة على ضغط الدم

تشير الدكتورة كوربانوفا إلى أن ارتفاع درجة حرارة الوسط المحيط يمكن أن يكون له تأثير مزدوج على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني. يؤدي ارتفاع الحرارة إلى فقدان السوائل من خلال التعرق وتوسع الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى ضغط الدم. على الجانب الآخر، يجب تنشيط الآليات التعويضية للحفاظ على مؤشرات الدورة الدموية.

نصائح إضافية

من المهم الحفاظ على نظام الشرب وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة. كما يجب مراقبة مستوى ضغط الدم بانتظام وعدم نسيان تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب.

الحفاظ على هذه العادات يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بجلطات الدم والحفاظ على صحة القلب والدورة الدموية.