ويلز: أعلنت دراسة سريرية جديدة، أجريت بجامعة كارديف، عن عقار شائع أثبت فعاليته في علاج المراحل المبكرة من مرض السكري لدى الأطفال والمراهقين.

وقال فريق البحث إن عقار "أوستيكينوماب"، علاج مناعي يستخدم لعلاج الصدفية منذ عام 2009، وهو فعال في الحفاظ على قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين لدى مرضى السكري من النوع الأول.

وأوضحت الباحثة دانييلا تاتوفيتش، أن "مرض السكري من النوع الأول يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا الجسم التي تنتج الأنسولين"، مشيرة الى أن "الباحثين يعملون على تطوير طرق لإبطاء أو إيقاف هجوم الجهاز المناعي، ما قد يمنع أو يقلل من الحاجة إلى الأنسولين".

وأظهرت الدراسة، رؤية جديدة في تحديد الخلايا المناعية المعنية (خلايا Th17) التي تسبب مرض السكري النوع الأول، كما أثبتت دور العلاجات المناعية في الحد من تدمير الخلايا المنتجة للأنسولين.

واختبر الباحثون علاج الصدفية لدى 72 مراهقا تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما، مصابين بمرض السكري من النوع الأول، وبعد 12 شهرا من استخدام عقار "أوستيكينوماب"، وجد الباحثون أن مستويات الببتيد C (علامة على أن الجسم ينتج الأنسولين) كانت أعلى بنسبة 49 بالمئة.

وأكد البروفيسور تيم تري، من كينغز كوليدج لندن، أن "عقار "أوستيكينوماب" يقلل من مستوى مجموعة صغيرة من الخلايا المناعية في الدم (خلايا Th17.1)، وتشكل هذه الخلايا 1 فقط من كل 1000 من خلايا المناعة في الدم، ولكنها تلعب دورا مهما في تدمير الخلايا المنتجة للأنسولين"، لافتا الى ذلك " يفسر فعالية عقار "أوستيكينوماب" مع آثار جانبية قليلة جدا، فهو يستهدف الخلايا المسببة للضرر، بينما يترك 99 بالمئة من الجهاز المناعي سليما".