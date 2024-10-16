إيلاف من لندن: في حالة نادرة للغاية، وحسب المصادر فهي الحالة الثانية الموثقة في تاريخ البشرية، اكتشف باحثون رجلا بثلاثة أعضاء ذكرية، وهي ثاني حالة موثقة على الإطلاق بعد طفل عراقي.

فقد توصل باحثون في كلية الطب بجامعة برمنغهام في المملكة المتحدة إلى هذا الاكتشاف أثناء تشريح جثة رجل يبلغ من العمر 78 عاما، حيث تبرع بجسمه للعلم. ويُعتقد أن الرجل ربما قضى حياته كلها دون أن يدرك "الاختلاف التشريحي الملحوظ".

وبحسب الورقة البحثية المنشورة في مجلة Journal of Medical Case Reports، فإن هذا الشذوذ الخلقي يعرف باسم Triphallia، وهو حالة نادرة للغاية تصف وجود ثلاثة قضبان ذكرية مميزة، لم يتم الإبلاغ عنها إلا مرة واحدة في التاريخ.

وفي عام 2020، اكتشف الأطباء في دهوك بالعراق أول حالة موثقة لصبي يبلغ من العمر 3 أشهر ولد بثلاثة أعضاء ذكرية.

ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن مثل هذه الحالة لدى شخص بالغ ناضج، ما يجعلها اكتشافا طبيا غريبا.

ويوجد شذوذ مشابه لهذه الحالة يعرف باسم Diphallia، أو ازدواج القضيب، وهذ حالة تؤثر على واحد من كل خمسة إلى 6 ملايين شخص، ولم يتم الإبلاغ إلا عن نحو 100 حالة في الأدبيات الطبية، وفقاً لما نقلته شبكة RT الروسية.

وتسبب Triphallia مشاكل مثل التهابات المسالك البولية، أو ضعف الانتصاب، أو مشاكل الخصوبة.

وصف تفصيلي للمرة الأولى

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وصف هذا العيب الخلقي بالتفصيل من خلال الفحص بعد الوفاة.

وأثناء الفحص، لاحظ الباحثون أن المريض، وهو رجل أبيض يبلغ طوله نحو 1.8 مترا (6 أقدام)، كان لديه أعضاء تناسلية خارجية طبيعية.

ومع ذلك، كشف المزيد من التحقيق عن وجود "قضيبين صغيرين إضافيين مخفيين داخل كيس الصفن".

وكان القضيب الرئيسي وأحد القضيبين الثانويين يشتركان في مجرى البول، والذي مر عبر القضيب الثانوي قبل المرور عبر القضيب الرئيسي.

ووفقا للباحثين، لم يكن لدى القضيب الثانوي الآخر الأصغر بنية تشبه مجرى البول.

متى يبدأ نمو الأعضاء التناسلية؟

يبدأ نمو الأعضاء التناسلية في الرحم في الأسبوع الرابع إلى السابع من الحمل. ويتطور القضيب من الدرنة التناسلية، أو الحديبة التناسلية (genital tubercle) ويتحكم فيه هرمون ديهيدروتستوستيرون (DHT).

ويمكن أن تؤدي التشوهات في الجينات التي تؤثر على مستقبلات الأندروجين إلى تشوهات جسدية في الأعضاء التناسلية، وفي هذه الحالة، قد تكون الدرنة التناسلية قد تضاعفت ثلاث مرات، ما أدى إلى تطور مجرى البول في القضيب الثانوي.

وعندما لم يتطور هذا القضيب، غير مجرى البول مساره وتطور في القضيب الأساسي بدلا من ذلك. والقضيب الثالث هو بقايا الدرنة التناسلية المتضاعفة ثلاث مرات.

إزالة القضيب الإضافي

وفي معظم حالات القضيب المزدوج الخارجي، والتي عادة ما ترتبط بتشوهات خلقية أخرى، يختار الجراحون إزالة القضيب الإضافي.

وعادة ما يتم التعرف على القضيب المزدوج داخل الجسم في وقت متقدم من العمر، عندما يسبب مشاكل مثل الخلل الجنسي، وأعراض المسالك البولية الانسدادية، وسلس البول في مرحلة البلوغ.

وجاء في تقرير الحالة الجديدة: " لا يمكننا أن نكون على يقين من أن العيب في هذه الحالة لم يلاحظه أحد طيلة الحياة"، حيث كان لدى الشخص تاريخ في إجراء جراحة لإصلاح فتق إربي، وكانت طبيعة مجرى البول الملتوية تجعل من الصعب تمرير القسطرة البولية.

ونظرا لطبيعة الاكتشاف العرضية، اقترح الباحثون أن حالة "تعدد الأعضاء الذكرية" قد يكون أكثر شيوعا مما كان يُعتقد سابقا.