إيلاف من لندن: من ماكينات الخدمة الذاتية، وتطبيقات التسوق، وطلب الوجبات الجاهزة عبر التطبيقات، وصالونات تصفيف الشعر الصامتة (خدمة جديدة تشترط على الحلاق أن يظل صامتاً)، ومن سيارات الأجرة ذاتية القيادة، والانشغال الدائم بالنظر في هواتفنا، وصولاً إلى الغرق في تصفح منصات التواصل الإجتماعي طوال الوقت، كل هذا يفجر سؤالاً.. لماذا نذهب إلى أبعد الحدود لتجنب التفاعل والتواصل الحقيقي مع بعضنا البعض؟

ووفقاً لمقال للكاتبة بولي هدسون عبر صفحات الغارديان قالت إننا على الأرجح نتظاهر بالغباء، أليس كذلك؟ صحيح. فقد وجدت دراسة مربكة للغاية لخدمات النقل في سان فرانسيسكو أن الناس ليسوا فقط على استعداد تام لسيارات الأجرة ذاتية القيادة، بل إنهم أيضًا على استعداد لدفع 50% أكثر والانتظار لفترة أطول بكثير، وكل ذلك لا يتحدثون إلى أي أحد.

ولكن لماذا؟ كانت معظم التفسيرات المطروحة عملية إلى حد كبير - فقد ثبت أن سيارات الأجرة ذاتية القيادة أكثر أمانًا، ولا هي لا تتجاوز الحد الأقصى، ولا تستخدم الهاتف أثناء القيادة، ولا تستسلم لغضب الطريق.

ونعم، هذه أسباب وجيهة من الناحية الفنية، الإجابة الحقيقية والصادمة، والتي لا يعترف بها أحد، هي أن سيارات الأجرة ذاتية القيادة تعني أننا لسنا مضطرين للتحدث إلى أي شخص.

الرسالة النصية أفضل من مكالمة هاتفية!

ليس من المستغرب أن يضع الكثير منا حياته بين أيدي الروبوتات بكل سرور لتجنب رعب سؤال سائق سيارة أجرة حيّ ونشط إن كان مشغولاً الليلة.

نعيش في زمن يُفضّل فيه غالبية البريطانيين تلقي رسالة نصية على مكالمة هاتفية. تُقدّم العديد من صالونات التجميل حول العالم الآن قصات شعر صامتة - حيث يُتفق مُسبقاً على عدم وجود دردشة - لدرجة أنها لم تعد تُعتبر غير مألوفة.

أصبحت ماكينات الدفع ذاتية الخدمة - كسيارات الأجرة ذاتية القيادة في السوبر ماركت - أكثر تطلباً للجهد وأكثر إزعاجاً، ومع ذلك لا تزال تحظى بشعبية استثنائية. يبدو أن التكتم على الأمر هو سبب وجود مجتمعنا الآن.

أحد أصدقائي ينتقي بعناية شرائح الفطر من طبقه الجاهز المفضل، واحدة تلو الأخرى، لأنه لا يوجد خيار لإزالتها على تطبيق توصيل الطعام. لو اتصل بالمطعم لطلبه، لكان بإمكانه أن يطلب منهم استبعاد الفطر، لكنه لن يُفكر في الأمر.

تفضل التبول على نفسها

كادت زميلة سابقة أن تتعرض لحادث مُحرج على متن رحلة طويلة لأنها لم ترغب في أن تطلب من الرجل الجالس في المقعد المجاور أن يسمح لها بالخروج لاستخدام الحمام، خشية أن يفتح ذلك بابًا للحديث بينهما.

عندما روَت هذه القصة في المكتب، أومأ الجميع برؤوسهم بقبول، مُعتبرين قرارها منطقيًا تمامًا. يبدو أن بعضنا سيفعل أي شيء تقريبًا لتجنب التحدث مع الناس.

يمكن استخدام عدة تكتيكات لردع زميلك أو زميلتك عن التحدث إليك. الطريقة التقليدية هي التظاهر بأنك على الهاتف، ولكن هذا قد يكون محفوفًا بالمخاطر ويتطلب منك معرفة زوايا نظرك. إذا أتيحت للطرف الآخر لمحة من شاشتك، وكان قد رأى هاتفًا من قبل، فسيتعرف على الفور على شاشة القفل الخاصة بك وستُكشف الخدعة.

الخطر الأكبر هو أن تتلقى مكالمة هاتفية في منتصف مكالمتك الزائفة، مما يوضح أنك كنت تتظاهر. استراتيجية أقل خطورة وأقل مكافأة هي ارتداء سماعات الرأس، خاصةً إذا اقترنت بتعبير منغمس، ولكن يمكن إزالتها بسرعة وسهولة وبالتالي لا يمكن ضمان النجاح.

تشمل الطرق الأخرى المشي السريع - فأنت في عجلة من أمرك لدرجة تمنعك من التوقف والدردشة - وتبدو حزينًا قلقًا - فأنت في حالة اضطراب شديدة تمنعك من التوقف والدردشة.

نهرب من التواصل مع الآخرين طوال الوقت

ومع ذلك، هناك أوقات - أوقات مجيدة وسهلة - عندما لا تكون هناك حاجة للتخطيط والتدبير. تتماشى الكواكب ويحدث السحر - في نفس الوقت، شخصان لا يريدان التحدث يتصرفان كما لو أنهما لم يريا بعضهما البعض.

هذا لا يعني أنهما لا يحبان بعضهما البعض، أو أنه لا يوجد احترام أو حتى إعجاب بينهما - إنهما ببساطة لا يكترثان الآن لأن مشاغل الحياة كثيرة. هذا الهروب المتبادل من التحدث مع الآخرين ليس مرتبًا له، ولكنه غير معلن، غريزي، مكتوب في النجوم.

في أفضل الحالات، يكون الأمر مرتبًا تقريبًا، حيث يتحرك الاثنان، ويتركان أوسع مساحة ممكنة دون أن يجعلا ذلك واضحًا، غارقين في التفكير، ببساطة لا يلاحظان أي شيء أو أي شخص، يا سيدي الصادق. الرابط بين هذه الأرواح ثمين ومقدس، ولكنه هش. إذا انكسر، أو أخطأ أحد الطرفين ولفت انتباه الآخر دون قصد، فسيضطر كلاهما إلى تحمل مشهدٍ مُرهق: "يا إلهي، لم أرَك هناك! يا لها من مفاجأة! أهلاً!"

يمكن مشاهدة أمثلة على هذا التانغو المتوتر في محطات الحافلات وأرصفة القطارات في جميع أنحاء البلاد، وخاصةً أثناء التنقل صباحًا ومساءً. عليك أن تنتبه جيدًا، ولكن لا تفعل ذلك بالطبع، لأنك قد ترى شخصًا تعرفه وتضطر للتحدث إليه.