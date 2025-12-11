إيلاف من لندن: هل إدمان الحب حقيقي - وكيف يبدو؟ لا يزال العلماء يناقشون ما إذا كان مصطلح "إدمان الحب" يصف بشكل مناسب التعلق الرومانسي المدمر.

الحب والألفة والقبول احتياجات إنسانية أساسية، والمجتمع الغربي يُقدّس الرومانسية، ويُعلي من شأن السلوكيات المتطرفة في سبيلها. لذا قد يتساءل المرء: كيف يبدو إدمان الحب، وماذا يمكن فعله حيال ذلك؟

ما هو إدمان الحب؟

لطالما كان إدمان الحب موضوعًا بحثيًا لعقود. لكن الخبراء ما زالوا يناقشون ما إذا كان مصطلح "الإدمان" يصف بدقة حالة التعلق العاطفي المدمر، أو ما إذا كان من الأفضل فهمه على أنه مزيج من اضطرابات التعلق، والأنماط السلوكية، والخلل الوظيفي في العلاقات.

على الرغم من وضوح إمكانية معاناة الأفراد من أنماط العلاقات، إلا أن الخبراء يخشون من المبالغة في وصف التجارب الإنسانية الطبيعية بأنها أمراض.

تقول إيرين ديفيدسون، معالجة العلاقات الجنسية: "أميل أكثر إلى استخدام مصطلحات مثل 'شخص يعاني من صعوبة في وضع الحدود، أو شخص يعاني من التورط العاطفي المفرط، فمصطلح "مدمن الحب" قد يكون مهيناً، أو يُستخدم للتنصل من المسؤولية عن السلوك المتطرف في العلاقة".

ويقول الدكتور برايان إيرب، الأستاذ المشارك في أخلاقيات الطب الحيوي والفلسفة وعلم النفس في جامعة سنغافورة الوطنية: "إن ما نسميه حباً هو في جزء منه مجرد تعلق بشخص آخر". ويضيف إيرب أن بعض فلاسفة الإدمان لا يتقبلون فكرة اعتبار الحب إدماناً ضاراً، بحجة أن الحب "خير في جوهره"، وبالتالي لا ينبغي ربطه بالإدمان الذي يحمل دلالة على الضرر.

ومع ذلك، يستخدم العديد من الباحثين مفهوم "إدمان الحب" كاختصار لاستكشاف العلاقات الرومانسية غير المتكيفة.

هل الحب إدمان سلوكي؟

بحسب دراسة استقصائية أجريت عام 2023 ، يُمكن اعتبار إدمان الحب نوعًا من أنواع الإدمان السلوكي، وهو فئة واسعة من الحالات تشمل إدمان الألعاب الإلكترونية والتسوق والطعام. البيانات الديموغرافية شحيحة، ولكن في عام 2011، قدر باحثون في علم النفس أن 3% من سكان الولايات المتحدة مدمنون على الحب.

كتب مؤلفو دراسة عام 2023 أن إدمان الحب "يظهر على أنه حاجة مستمرة" للعلاقات الرومانسية التي تنشأ فيها "سلوكيات مختلة مرتبطة بخوف متكرر من هجر الطرف الآخر".

قد تشمل خصائص هذه الحالة مستويات عالية من "البروز"، أو توجيه معظم الأفكار والمشاعر نحو موضوع الحب؛ و"تعديل المزاج"، أو التعامل مع المشاعر السلبية من خلال التفكير في الحبيب أو قضاء الوقت معه؛ و"الصراع"، وهو تداخل مع الأنشطة اليومية بسبب التركيز على الحبيب، وفقًا لنماذج أبحاث الإدمان السلوكي .

ويشير المؤلفون أيضًا إلى وجود "خطر حقيقي في المظاهر النفسية المرضية" لإدمان الحب؛ إذ يمكن أن يشير إلى اضطراب عقلي خطير، وليس مجرد طريقة مبالغ فيها لوصف مغامرة رومانسية فاشلة.

لكن نظرًا لعدم وجود اتفاق كافٍ بين الخبراء، فإن إدمان الجنس أو الحب ليس تشخيصًا رسميًا وفقًا للدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM-5). وبالتالي، لا يوجد إجماع طبي مطلق حول من قد يُصنَّف كمدمن حب أو جنس، أو كيفية تلقيهم العلاج.

هل يمكن أن يكون الحب إدماناً؟

يرتبط الحب والقبول والتقدير بناقلات عصبية تُشعرنا بالسعادة، مثل الأوكسيتوسين والدوبامين. ولهذا السبب، يُجري الباحثون عادةً مقارنات بين نشوة الرومانسية ونشوة تعاطي المخدرات كالكحول والهيروين والكوكايين .

يقول إيرب إن الحب "يُشابه من الناحية الظاهرية حالة النشوة"، "حالة وعي متغيرة ممتعة ومثيرة للغاية، ومخيفة بعض الشيء، لكنها ممتعة للغاية". ويضيف أن الوقوع في الحب "يبدو بطريقة ما أكثر صدقًا أو واقعية من الحياة العادية"، مما يدفع الناس إلى تجاهل المعايير العادية، بدرجات متفاوتة، في سعيهم وراء الإثارة.

يُعتبر السلوك، أو مجموعة من السلوكيات، خارجاً عن السيطرة، مما يُعيق قدرة الشخص على عيش حياة متوازنة ومُرضية، ويُسبب له أو لمن حوله معاناة. يقول ديفيدسون: "في إدمان الحب، قد تتحول نشوة الحب إلى سلوك غير مُتكيف، وتبدأ في "عرقلة ما يريده الشخص لحياته أو علاقاته".

ما هي أعراض إدمان الحب؟

بحسب خبراء الإدمان ، لا توجد حالة تشبه الأخرى تماماً. ومع ذلك، قد يُظهر مدمنو الحب سمات الحب "غير الناضج"، و"يشعرون باليأس والوحدة" عندما يكونون عُزاباً، ويستمرون في مطاردة الشخص الذي يحبونه لفترة طويلة بعد انتهاء العلاقة، أو "يستبدلون العلاقات المنتهية فوراً"، كما كتب الدكتور ستيف سوسمان، عالم النفس بجامعة جنوب كاليفورنيا، في عام 2010.

قد تشمل الأنماط الأخرى توقع أن العلاقة المناسبة "تصلح" حياة المرء أو تعريض العلاقات القائمة للخطر باستمرار للشعور بإثارة أول إزهار لحب جديد.

بالنسبة لسين بوسنر، البالغة من العمر 50 عامًا، والتي تُعرف نفسها بأنها مدمنة على الحب وتعمل على التعافي وتكتب عنه ، تجلت أنماط الإدمان في الانخراط مع أشخاص غير متاحين عاطفيًا رغم رغبتها في علاقة مستقرة وحصرية، و"عدم قدرتها على الانسحاب" من العلاقات التي "تُعامل فيها بقسوة عاطفية" وتُخان. تقول بوسنر: "لم أكن قادرة على أن أكون بخير بمفردي".

يقول إيرب إن مدمني الحب قد يشعرون "بانجذاب غريزي" لشخص ما لدرجة أنهم لا يستطيعون إجبار أنفسهم على المغادرة، حتى لو واجهوا الأذى.

قد لا يدرك مدمنو الحب أنماط سلوكهم، ربما بسبب شيوع فكرة الخلل العاطفي في المجتمع، أو لأن اللاعقلانية سمة من سمات الإدمان. ويُعد تقبل وجود مشكلة خارجة عن سيطرتهم، في مجتمعات التعافي، خطوة أولى حاسمة نحو الشفاء.

دومينيك ماكلينتوك، وهو متخصص في تكنولوجيا المعلومات العسكرية يبلغ من العمر 43 عامًا، يتعافى الآن ويتلقى العلاج النفسي. لكن في السابق، ربما كان يلتقي بامرأة - عميلة أو زميلة، أو حتى غريبات تعرف عليهن عبر موقع ريديت - ويبدأ في تخيل علاقته بها، والإفراط في مشاركة تفاصيل حياته الشخصية، ومغازلتها، ويخفي ذلك عن زوجته.

يقول ماكلينتوك، الذي يُطلق على نفسه أيضاً لقب "مدمن الخيال": "لم يكن الأمر جنسياً". ويضيف أن هذا الأمر جعله يبدو بريئاً. لكن قوة حاجته في النهاية جعلته يتوقف: "لم أستطع التوقف".

ما الذي يسبب إدمان الحب؟

يقول إيرب: "مثل أي إدمان آخر، لا يوجد سبب واحد لإدمان الحب، ومن المرجح أن ينشأ من تفاعل معقد بين العوامل الوراثية والنفسية والاجتماعية والتنموية".

تُرجع شينا لاشي، وهي مستشارة من هيوستن متخصصة في هذه القضية لأكثر من عقد من الزمان، أنماط العواطف القهرية لدى العملاء إلى صدمات الطفولة، مثل الإساءة والهجر والنزوح والإهمال العاطفي.

"كم منا يستطيع أن يقول إنه حصل على كل ما يحتاجه عاطفياً وجسدياً في طفولته؟ ربما لا أحد تقريباً"، تقول كورتني دي، 27 عاماً، وهي مصممة أزياء من كاليفورنيا، وتصف نفسها بأنها مدمنة على الحب. "هناك الكثير من حب الذات الذي لا نتعلمه في المجتمع الغربي."

تقول لاشي وديفيدسون إن العملاء غالباً ما يجدون في التعرّف على نظرية التعلّق و" الاعتمادية المتبادلة " فائدةً كبيرة. وتُعدّ هذه الأخيرة - وهي عبارة عن انغماسٍ غير محدود يتحمّل فيه الشخص مسؤوليةً كبيرةً تجاه شريكه لدرجة أنه يفقد إحساسه بذاته، ويضحي برفاهيته، ويعاني من تدني احترام الذات وتدهور جودة الحياة - سمةً مميزةً لمدمني الحب.

"ليس كل من يعاني من الاعتماد المتبادل مدمنًا على الحب، ولكن كل مدمني الحب يعانون من الاعتماد المتبادل"، كما تقول لاشي.

يقول ديفيدسون إن إدمان الحب قد يتزامن مع اضطرابات أخرى، لا سيما الحالات المرتبطة بالاندفاع والتحكم. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتداخل اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، واضطراب الوسواس القهري، وبعض مظاهر التوحد، والقلق والاكتئاب ، واضطراب ما بعد الصدمة مع جميع أنواع الإدمان، وذلك بسبب السمات النفسية والعصبية البيولوجية الكامنة.

بالنسبة لما يُقدر بنحو 40% من مدمني الحب، تتداخل هذه الحالة مع اضطرابات تعاطي المواد المخدرة. تقول بوسنر إنها كانت تنتكس وتعود إلى الكحول والحبوب بعد الانفصال. وتضيف أن محاولة تهدئة النفس باللجوء إلى إدمان جديد ليس بالأمر النادر بين المشاركين في برامج الخطوات الاثنتي عشرة؛ فالعديد ممن التقت بهم في رحلة تعافيها من إدمان الحب كانوا أيضاً من رواد اجتماعات مدمني الكحول أو مدمني المخدرات المجهولين، "لأننا نميل إلى الحاجة إلى الهروب من واقعنا"، على حد قولها.

كيف يمكن التعافي من إدمان الحب؟

لا توجد علاجات مثبتة علميًا للتعافي من إدمان الحب، لكن العلاج النفسي من قبل معالج مؤهل يمكن أن يساعد المريض على فهم علاقته بالثقة والحب والشراكة، وبناء ثقته بنفسه، كما تقول لاشي. وتضيف أن المعالج النفسي يمكنه المساعدة في التخلص من "الأوهام والاجترار والأوهام"، حتى يتمكن الأفراد من توضيح ما يريدونه حقًا والسعي لتحقيقه.

تُعدّ مجموعات التعافي وسيلةً سهلةً للأفراد للحصول على الدعم والتواصل الاجتماعي والمعلومات. لم تُجرَ دراساتٌ مضبوطةٌ حول نتائج مجموعات المساعدة الذاتية، ولكن في عام 2023، كتب باحثون يدرسون خيارات علاج إدمان الحب أن التدخلات الجماعية قد تكون "أساسيةً للخروج من العزلة وتجربة أشكالٍ جديدةٍ وأكثر صحةً وفعاليةً من العلاقات".

تقول كورتني عن اجتماعات التعافي: "إنها موثوقة للغاية ومتسقة للغاية. إنها تُعقد كل يوم". مع ذلك، ونظرًا لتركيزها على الجانب الروحي وهيكلها الصارم، فإن مجموعات التعافي ذات الاثنتي عشرة خطوة ليست مناسبة للجميع . ولأن هذه المجموعات تجمع بين مدمني الحب غير المتعافين، يقول الحاضرون إنها قد تُتيح فرصًا لعلاقات عاطفية جديدة غير موفقة. ويمكن للاجتماعات المُخصصة لكل جنس أن تُساعد في الحد من هذه التعقيدات بالنسبة للحاضرين من الجنسين المختلفين.

كان نموذج الراعي في برنامج الخطوات الاثنتي عشرة، حيث يقوم عضوٌ أكثر خبرةً في المجتمع بتوجيه عضوٍ جديدٍ خلال رحلة تعافيه، مفيدًا لبوسنر. ساعدها الراعي في كتابة قائمةٍ بالأهداف، أو السلوكيات الأساسية، بما في ذلك التواصل بصراحةٍ حول البحث عن شراكةٍ مستقرةٍ وطويلة الأمد، أحاديةٍ، في بداية العلاقات الجديدة. كما وضعت قائمةً بالسلوكيات التي يجب تجنبها، بما في ذلك "ملاحقة الحبيب السابق على وسائل التواصل الاجتماعي".

على عكس التعافي من تعاطي المخدرات، لا يُعدّ الامتناع التام هدفًا في برامج علاج إدمان الحب؛ بل يهدف إلى تمكين الأفراد من بناء علاقات صحية ومرضية. تختلف الأطر، ولكن بحسب تجربة بوسنر، يُشجَّع المشاركون على الامتناع لمدة عام عن السلوكيات الضارة قبل البدء في علاقة عاطفية جديدة، وإعادة تحديد موعد تعافيهم في حال انتكاسهم.

لعلّ في معرفة أن الحب المُنهك والمُدمر موجود منذ آلاف السنين بعض العزاء. ففي القرن الأول قبل الميلاد، كتب الشاعر الروماني أوفيد كتاب "ريميديا ​​أموريس" أو "علاج الحب". وتوصياته خالدة: الابتعاد عن الشخص الذي يُشتهى، والسعي وراء إشباع أعمق من الداخل. يقول: "دع عقلك المُتقدم يُدرك ما تُحب، وارفع رأسك عن الطوق الذي يُؤلمك".

