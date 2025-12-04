إيلاف من الرياض: تحوّلت مبادرة صحية انطلقت قبل عقد في السعودية إلى ما يشبه الحركة الوطنية المتصاعدة، بعدما نجحت 10KSA، بقيادة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، في وضع التوعية بالسرطان على رأس أولويات الخطاب الصحي في المملكة، بعيداً عن المجاملة والهمس، وبأسلوب معلن وواضح.

الفكرة انطلقت من نساء رفضن الصمت أمام المعاناة، وسعين لتحويل الألم إلى وعي، والوعي إلى فعل جماعي، بدءًا من لحظة مفصلية تمثلت بتشكيل أكبر شريط بشري توعوي لمرض السرطان عام 2015، والذي دخل موسوعة غينيس العالمية، بمشاركة ما يقارب 9,000 امرأة في قلب الرياض.

تحوّل جماعي نحو الوعي والوقاية

أحد أعضاء فريق القيادة في 10KSA أوضح أن انطلاقة المبادرة لم تكن نابعة من لجان أو تفويضات رسمية، بل من إحساس شخصي عميق لدى مجموعة من النساء اللواتي شهدن معاناة قريباتهن، وقررن ألا يمر مزيد من الوقت دون تحرك. ومنذ تلك اللحظة، تغيرت نبرة الحديث عن السرطان في السعودية: من مرض يُخشى اسمه، إلى واقع يُواجه بالوقاية والفحص المبكر.

ما يميز 10KSA اليوم، بعد قرابة عقد من النشاط، هو تركيزها الجديد على "المسؤولية الفردية"، تحت شعار واضح: "افحص نفسك. لا تنتظر. شجّع غيرك." فالمعركة ضد السرطان لا تتعلق بالدواء وحده، بل بالوعي قبل الإصابة، وبالكشف قبل تفاقم الحالة.

فعالية رمزية يوم 8 كانون الأول (ديسمبر)

في 8 كانون الأول (ديسمبر)، من المقرر أن تشهد السعودية والعالم فعالية رمزية بعنوان "أشرطة اللافندر"، حيث يُدعى الجميع – في المدارس، المكاتب، البيوت، أو حتى الأفراد في الشوارع – إلى تشكيل شريط توعوي باستخدام وشاح أو قطعة قماش بلون اللافندر، في إشارة إلى أن كل أنواع السرطان تستحق نفس القدر من الانتباه.

اللافندر، بحسب المبادرة، هو اللون المعتمد دوليًا لتمثيل جميع أنواع السرطان. إنه يكرّم الناجين، ويواسي المفجوعين، ويقف مع من ما زالوا في قلب المعركة.

الأرقام تتحدث... لكن الفعل أبلغ

وفقًا لبيانات GLOBOCAN لعام 2022، شهد العالم نحو 20 مليون حالة إصابة بالسرطان في عام واحد، ما يعكس حجم التحدي العالمي. وتؤكد 10KSA أن أغلب حالات الوفاة لا تعود لصعوبة العلاج، بل لتأخر التشخيص.

لهذا السبب، تصر المبادرة على أن الشريط اللافندر ليس مجرد رمز، بل تذكير دائم بأن الصحة مسؤولية لا يجب تأجيلها. وفي كلمات المبادرة: "احجز الموعد. أجرِ الفحص. غيّر العادة. عش لأن حياتك تستحق."

رسالة تتجاوز حدود المملكة

ما بدأ في الرياض بات يُتداول في لندن وطوكيو ولوس أنجلوس، وفق الكاتبة البريطانية ريبيكا ريوفريو، التي رصدت في تقريرها لبرلمان نيوز طبيعة هذا التحول، وكتبت: "شعرت بأنني أمام نقطة تحول حقيقية... 10KSA تختلف، لأنها لا تكتفي بالتوعية بل تدعو إلى التعبئة الجماعية، عبر رسالة بسيطة: اختر الحياة."

دعوة مفتوحة للمشاركة

تدعو 10KSA كل من يقرأ هذه القصة إلى المشاركة من أي مكان في العالم، بارتداء قطعة باللون اللافندر يوم 8 كانون الأول (ديسمبر)، ومشاركة صورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم:

#10KSA

كما توفّر المبادرة حقيبة أدوات إبداعية (toolkit) عبر الإنترنت لمن يرغب في الإسهام بطرق فنية أو جماعية.

الرسالة الأخيرة من فريق المبادرة كانت واضحة: "لا يمكن للّون أن يعالج السرطان، لكن أمة – أو عالم – يقف موحدًا، قد يغير احتمالاته."