

هل سمعتِ من قبل بتعبير lock in؟

لا نقصد معناه الحرفي المرتبط بالبقاء «حبيساً» في مكان ما، بل المعنى الدارج الذي انتشر مؤخراً على وسائل التواصل؟

يشير التعبير إلى «الانغماس الكامل» — أي التركيز المكثّف وتحمّل المشقّة قصيرة المدى من أجل تحقيق مكاسب طويلة المدى، سواء تعلق الأمر ببناء الجسد أو تطوير العمل. يجب البدء اليوم، لا غداً. وما عدا ذلك فهو مجرد إلهاء.

تمرين بسيط يحسن حالتك المزاجية بشكل كبير

لماذا أكره فصل الشتاء؟

تنتشر مقاطع فيديو تحفيزية أو ساخرة تتضمن هذا التعبير، الذي حصد هذا العام أعلى نسبة من عمليات البحث عبر الإنترنت على الإطلاق، وفقاً لبيانات «غوغل». فكيف ينغمس الناس بالكامل عملياً، وهل يساعدهم ذلك أم يعرقلهم؟

الانغماس الكامل في المكتبة

تقول داني، الطالبة البالغة من العمر 20 عاماً في جامعة مانشستر:

"جيلي يزدهر عندما نقوم بتمييز الأشياء أو إضفاء طابع رومانسي عليها".

وتضيف: "أشعر أن الانغماس الكامل طريقة لمنح لحظة العمل العميق معنى خاصاً، وأنها تلك اللحظة التي تقولين فيها: حسناً، آن الأوان لإنجاز الأمور".

في حالتها، كان الأمر عبارة عن جلسة مذاكرة ماراثونية حتى الثالثة صباحاً استعداداً لـ10 ساعات داخل مختبرات الامتحانات في اليوم التالي. أبقت هاتفها صامتاً؛ وصدحت موسيقى إلكترونية خفيفة في الخلفية؛ والتهمت عبوة كاملة من الكعك.

وفي الأسابيع الأخيرة، ومع حلول الليالي الطويلة وبرودة الأيام، بدأ بعض المؤثرين يحثّون متابعيهم على التوقف عن الحنين إلى الصيف، واعتبار أن هذه الفترة هي الفرصة المثالية للانغماس الكامل — ولتبنّي ما يُسمّى «منحنى الشتاء».

وتضيف داني: "أعتقد أن الفكرة مستوحاة من المسلسلات والرسوم المتحركة اليابانية، أو الأنمي، حيث يمتلك بعض الشخصيات ما يشبه المنحنى الشرير". وهي ترى أن الإحساس بأنك في رحلة تحوّل شخصية يساعدك على المواظبة على المهام اللازمة لبلوغ أهدافك.

الانغماس الكامل عبر البث المباشر

كاراغي توافق على ذلك. فقد حولت شغفها بالألعاب الإلكترونية إلى مصدر رزق، وأصبحت تعمل اليوم صانعة محتوى محترفة في هذا المجال، لقد "انغمست بالكامل".

وتقول إن هذا التعبير يمثّل لها أيضاً صيحة تشجيع ذاتية في مواجهة التمييز على أساس الجنس الذي تواجهه "كل يوم تقريباً" أثناء اللعب عبر الإنترنت.

قد تمتد جلسات البث التي تقدمها إلى 11 ساعة، ولذلك عليها التأكد من تناول الطعام بانتظام وقضاء وقت بعيد عن لوحة المفاتيح، عادة بمشاهدة الأنمي أو اللعب مع قطتها أو القراءة.

وتقول الشابة البالغة من العمر 29 عاماً إن التعليقات التي تتلقاها تتراوح بين المتعالِي: "أداؤك جيد بالنسبة لفتاة"، والمهين: "ارجعي إلى المطبخ".

وتشرح من منزلها في مقاطعة ساري: "أقول لنفسي: عليّ أن أنغمس بالكامل، لأتذكّر أنني أستطيع اللعب جيداً مثل الجميع".

وتضيف: "وأيضاً لأذكّر نفسي بأن عليّ أن أكون قدوة للفتيات الصغيرات اللواتي يشاهدنني".

الانغماس الكامل في صالة الرياضة

هذا السعي وراء القبول هو أيضاً ما شعرت به إيما حين رغبت في الانضمام إلى صالة رياضية، لكنها وجدت طريقة للتغلب عليه.

فقد بدأت بأداء التمارين في المنزل وخفض السعرات في نظامها الغذائي، لأنها شعرت بأنها بحاجة للتماهي مع صورة نمطية معينة لروّاد الصالات الرياضية.

والآن ترى إيما، 28 عاماً، أن ذلك كان مؤذياً وغير ضروري.

وبعد عام من التدريب في المنزل، التحقت في النهاية بصالة رياضية واستمتعت بالمكاسب البدنية والنفسية التي وفّرها رفع الأثقال.

إلى درجة أنها بدأت هذا العام العمل مدرّبة شخصية في لانكشير، وترى أن من أفضل طرق الانغماس الكامل هو وضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق.

وتقول إن وجود خطة منهجية وبنية واضحة يساعدان في الانطلاق، لكنها تحذّر من أن الإفراط في الانغماس الكامل قد يؤدي إلى الإرهاق.

وتضيف: "هذا أمر طبيعي تماماً، وأعتقد أنه يجب طمأنة الناس بأن ذلك جزء من المسار، وأنك لن تشعري بالحافز ذاته طوال أيام السنة".

وتشير إيما إلى وجود طرق لتجنب الاحتراق الذهني، مثل تغيير روتين التمارين، وتجربة فصل رياضي جديد، أو المشاركة في تحدٍّ قصير المدى، كقطع عدد معيّن من الأميال على الدراجة خلال شهر.

وتضيف: "المحاسبة الذاتية تؤثر كثيراً حين يكون الدافع منخفضاً". فالتدرّب مع صديق قد يساعد على المواظبة بانتظام.

متى بدأ استخدام مصطلح الانغماس الكامل؟

يقول آدم أليكسيتش، عالم اللغة الذي ينشر محتوى عبر الإنترنت باسم «إتيمولوجي نيرد»، إن أصول استخدام lock in غير مؤكدة، لكن يبدو أن ظهوره بدأ في أوائل العقد الأول من الألفية — وخصوصاً داخل المجتمع الأمريكي من أصل أفريقي. وهناك إشارة إليه في «إربان ديكشينري» تعود إلى عام 2009.

لكن شعبيته زادت بصورة كبيرة على الإنترنت خلال العام الماضي فقط، سواء في فيديوهات تحفيزية تتعلق بتحقيق مكاسب في الصالة الرياضية أو في ميمات، والميم هو صورة أو عبارة تُتداول على الإنترنت وتُستخدم للتعليق الساخر على حدث أو فكرة.

ويشرح الشاب البالغ من العمر 24 عاماً: "كلما أعيد تدوير الميم وابتكاره واستخدامه، زادت فرص دخوله إلى مفرداتنا اليومية".

ومع ذلك، لم يدرج تعبير الانغماس الكامل ضمن كلمات العام 2025. فقد كانت كلمة "تشفير الإحساس" (vibe coding) كلمة العام لدى معجم كولينز، بينما اختار معجم كامبردج كلمة «علاقة شبه اجتماعية» (parasocial).

وإلى جانب استخدامه للتحفيز، توضح داني أن زملاءها يستخدمون التعبير أيضاً بروح مرحة.

فبعض الأيام يعملون جميعاً في المشروع نفسه داخل مختبر الحاسوب في الجامعة. وغالباً ما يرسم حثّ صديق على الانغماس الكامل على وجهه ابتسامة، رغم أن اليوم قد يبدو مملاً.

وتقول داني: "إنه يخلق بيننا شعوراً بالترابط". وتضيف: "لم أدرك أبداً، رغم كثرة استخدامنا له، أنه مجرّد لغة دارجة".

وبعد يومها الطويل داخل المختبر قبل أسبوعين، منحت داني مساحة لشغفها بالفن، وهو ما تفعله لتجنب الاحتراق الذهني.

وتخبرني: "كنت وصديقتي نرسم حتى الرابعة صباحاً بعد الامتحان". لقد كانتا منغمستين بالكامل.