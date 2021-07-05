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في هجير الحياة تتلف نفوس، وتتعب أخرى، ولا ينجو إلا ساعٍ إلى فيء يستظل به من حَرُور لا بُدّ منه.

كل منا له فيئه الذي يعرف كيف يستظل به، ومتى ينزوي تحته، والسعيد مَن كابد وتعلم، والأسعد من تعلم من سابقيه، واختصر على نفسه الكثير من التعب.

الحد الفاصل بين الأشياء وحقيقتها كالحد بين الظِلال ومصادرها.

ثمة ظِلالٌ محسوسة تُرى بالعين المجردة.. عمرها قصير، ويلعب الضوء فيها دورًا رئيسيا، وثمة ظِلالٌ معنوية جوهرها الأثر الممتد في كل مكان، وليست في حاجةٍ إلى ضوءٍ حتى تُرَى، أو يُعرَف أثرها.

إنها ظلال الصالحين والأوفياء في كل مكان وزمان.. لا يُمحَى جوهرها، ولا يَبهَت أثرها.. تعيش أطول من أصحابها، وتبقى بين الناس يستظلون بها، وينعمون فيها ما شاء الله لهم ذلك.





إن حقيقة الحياة تظهر في المكارم التي أمرنا الله بها، وحثنا عليها رسوله الأمين ﷺ..

اقرأ ان شئت في السِّيَر عن الصالحين وآثارهم.. عن حياتهم كيف كانت مليئة بالمتاعب والتضحيات، وكيف أضنتهم الحياة، وأتعبتهم الهواجر، وكيف تزينت لهم الدنيا بفتنتها وبريقها، ولكنهم ثبتوا بنور الله وتوفيقه، وكان إيمانهم كسفينة نوحٍ آمنةً مطمئنّة يوم غمرهم طوفان المطامع.

عاشوا خفافًا، وتركوا ظلالًا وارفة تمتد لمئات الأعوام نستظل بها حتى اليوم.. لم تفتنهم زهرة الحياة، ولم يميلوا إلى باطلها، وإن استفحل وعظم شرّ دنياهم ظلّوا ثابتين راسخين.

بل إنهم على ما هم عليه من مجاهدة للنفس ومصابرة ومكابدة يقول الله عنهم :

{والذينَ يُؤْتون مَا آتَوا وقلوبُهمْ وجِلةٌ أنَّهُمْ إلى ربِّهِمْ راجعون}

سألت عائشة النبي ﷺ عن هذه الآية قائلة:«أهوَ الذي يَزني ويسرِقُ ويَشرَب الخمر؟»، قال ﷺ: لا، يا بِنتَ الصِّدِّيق، ولكنَّهُ الرجُلُ يَصومُ ويتَصدَّقُ ويُصلِّي وهوَ يَخافُ ألا يُتَقَبَّلَ منه» أخرجه ابن ماجة.





على الكيّس الفطن أن يعيش هذه الحياة بأثرٍ طيب، وسيرةٍ حسنة، حتى ينال مراد الله، ويكون ظلاله ممتدا ما بقي الليل والنهار، وتذكّر أن الإحسان يبقى أثره في الإنسان وفي ذريته من بعده،

وتذكّر دائمًا قول الله عز وجل :

{وكانَ أبوهما صالحًا}..

لقد ارتد أثر إحسانه على أبنائه القريبين، وقال مفسرون، بل ارتد على أحفاده البعيدين.

إن ارتداداً إيجابيًّا زكيًّا طويل المدى من هذا النوع يؤكد أن الإحسان سهم رابح، واستثمار لا يخسر أبدا.

الذين يعرفون لغة الأرقام والاستثمار يعرفون جيدا أنه لا مضمون غير الإحسان تقدمه اليوم، وتستظل به غدا أنت ومن تحب.

( إن الله يحبُّ المحسنين )