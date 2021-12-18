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تروقني في رياضة المشي أمورٌ ثلاثة تمنحني الكثير من القوة:

‏1. حالة الصفاء مع الذات والخلود معها والغوص في أعماقها، ومراجعة كل الأحداث التي مررت بها خلال الأيام الماضية، والتفتيش مع النفس عما هو لهاوعليها.. إن زَلَّتْ فإن في المشي فرصة لمحاسبتها، والأخذ على يدها، ومراجعتها.



2. السفر في الأفكار والخواطر.. الذهاب بعيدًا إلى حيث أدري ولا أدري.. حيث أَسْبَح في ملكوت الله وأُسَبِّح بحمده، ثم سرعان ما أعود ممتلئ الوِفَاضمُحَمَّلًا بالرؤى والتأملات التي تزيدني علماً بنفسي والناس والحياة.





3- رياضة البدن، وتمرين القلب والرئتين، وترويحٌ للنفس، وتنقية الجسد من السموم، واستعادته جديدًا أصغر عُمرا، وأكبر وعيا.

‏جَرِّب المشي يوميًّا بانتظام، وعش لحظات النشوة الحلال وأنت في خير حال.



