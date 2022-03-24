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ثلاث خيارات قاتلة امام بوتين، قمة التحالف للحياة والاستقرار في شرم الشيخ ومنها الى ليبيا وخيار التوافق او الحرب. الام وحدها لا تتغير في حياتنا فهي تظل نبع العطاء والاهتمام ومن يملك المعلومة يملك القرار.

خيارات قاتلة



لا جديد في الحرب الاوكرانية وما بدأه الجيش الروسي منذ شهر لا يزال في نفس المكان، قيصر الكرملين يبدو اخطأ في كل حساباته ووجد نفسه مكانك عد في اوكرانيا عسكريا ومع الغرب سياسيا.

اللاعبون جميعا في المربع الاول ولا يبدو ان روسيا ستنجح في اي من اهدافها كما ان تورط الجيش في خسائر فادحة زادت الطين بلة، بروتين وقيادات جيشه في حيرة وفي سباق مع الزمن قبل ان تعلن روسيا افلاسها اقتصاديا بسبب العقوبات المفروضة اميركيا واوروبيا ودوليا، بوتين لا يريد ان ينتهي مثل سلوبودان ميلوسيفيتش اليوغسلافي في زنزانة بلاهاي كمجرم حرب، وامام القيصر بحسب تقديرات اجهزة مطلعة ان امام فلاديمير بوتين المنعزل خيارات ثلاث قاتلة، فاما يضع حدا لحياته بنفسه او يقوم احد معاونيه باغتياله او يوعز لجيشه باستخدام سلاح غير تقليدي يكون بمثابة علي وعلى اعدائي.

قمة التحالف الجديد



قمة شرم الشيخ التي جمعت محمد ابن زايد ولي عهد الامارات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة اسرائيل اسست الى تحالف جديد في المنطقة لمواجهة اطماع ايران واذرعها التي عادت لتعويد في ظل اقتراب توقيع اتفاق اميركي ايراني جديد.

التحالف الجديد سيكون بمثابة تحالف الحياة والازدهار والتطور امام تحالف الممانعة والارهاب والاذرع العسكرية، تحالف الحياة سيضم السعودية والكويت والبحرين وقطر والاردن وتركيا بالاضافة للدول الثلاث التي اسست لهذا التحالف في شرم الشيخ.

تحالف المنطقة الجديد ليس ضد الولايات المتحدة وسياستها التي خذلت دول المنطقة بل جاء ليثبت ان هناك امكانيات اخرى غير الاتكال على الولايات المتحدة، وفي الاتحاد والتحالف قوة.

ليبيا



مرة اخرى تتعثر الجهود في انتخاب رئيس لليبيا وبرلمان يمثل القوى المختلفة في هذا البلد الذي يعاني من التمزق والحرب الاهلية باوامر خارجية.

بعد ان كان البلد منقسما بين شرق وغرب اصبح منقسما بين حكومتين وبين عدد كبير ممن يرون بانفسهم رؤساء مستقبليين لهذا البلد الغني باهله الطيبين وبثروات الطبيعية التي تجعله محط انظار الطامعين من غرب وشرق.

الفرقاء في ليبيا يعون تماما ان ما يجمعهم اكثر مما يفرقهم، هم اهل البلد وهم يعرفون مصلحة ابنائهم ومصلحة بلدهم، فاهل مكة ادرى بشعابها، فهل يلقي الخصوم نزاعاتهم جانبا لفترة قصيرة ويقبلون بدستور العام 1951 ام يستمرون في حروبهم التي لا تبدو في الافق نهاية لها؟

امي



لا يمكن التفكير في كلمات او هدايا او رد جميل او حتى وفاء لحق الام في حياة كل واحد منا.

هي الحياة وهي الهواء الذي نتنفسه وهي الامل، هي من تهتم بك وبكل شيء عندك صغيرا كنت ام كبيرا، تهتم بالامور الصغيرة والكبيرة لكل البنات والابناء دون استثناء.



لا يمكن ان تأتي اليها دون ان تقدم لك بيديها القهوة او الفواكه او الحلويات او الطعام الذي تحضره وتطبخه هي، ولا يمكن ان تغادر دون بعض الاغراض لك، لبيتك واولادك وهي على يقين ان لا ينقصك شيء.

الام لا تكل ولا تمل من العطاء فهي نبع لا ينضب وبحر من الحنان والحب والاهتمام.

قد تتغير حياتك، تتغير الاشياء والاحوال وتتبدل الاماكن والاشخاص لكن الشيء الوحيد الذي يبقى كما هو واكثر، اهتمام الام وحبها وقلقها عليك.

امي هي كذلك واكثر، ولا يسعني الا ان اتمنى وابتهل الى الله ان يمد في عمرها اكثر واكثر لنقضي اوقاتا معها وفي كنفها.

دوائر ونقاط



عندما تملك المعلومة الحقيقية فانت تسيطر على اتخاذ القرار .