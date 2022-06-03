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تقول غادة السمان:
‏ (كل الذين يكتمون عواطفهم بإتقان، ينفجرون كالسيل إذا باحوا)
‏تُرى:
‏من منا يتقن لعبة التخفي بعواطفه عن الآخرين؟
‏من منّا شعَرَ أو عايَشَ أو عاشَ تلك اللحظات التي دفعت بهِ للإنفجار كالسيل حتى غرق في البوح؟
‏هل شعرتم بعدها بالحرّيّة والإنعتاق من ثِقلٍ يغرق أنفاسكم؟

هناك أناسٌ - وهم قلة - أبوا أن يغادروا ذاكرتنا أو أنهم نسوا أن يغادروها كما قالت جارة القمر .
‏سنظل مدينون كثيراً لهم أن مروا بنا .
‏سنموت وذاكرتنا موشومةٌ بهم .





لكن الذين خيبوا أملنا فيهم
وجعلوا صدورنا حقول تجارب لهم
عاثوا بها وبأرواحنا وأعمارنا
نقول لهم :
‏يومًا ما
ستزوركم أفعالكم ،
فلا تتفاجأوا منها .
‏الحياة قصاص .
‏تأكد تمامًا ستحصد ما تزرع حتى وإن طال بك الزّمن .