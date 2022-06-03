قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



تقول غادة السمان:

‏ (كل الذين يكتمون عواطفهم بإتقان، ينفجرون كالسيل إذا باحوا)

‏تُرى:

‏من منا يتقن لعبة التخفي بعواطفه عن الآخرين؟

‏من منّا شعَرَ أو عايَشَ أو عاشَ تلك اللحظات التي دفعت بهِ للإنفجار كالسيل حتى غرق في البوح؟

‏هل شعرتم بعدها بالحرّيّة والإنعتاق من ثِقلٍ يغرق أنفاسكم؟

هناك أناسٌ - وهم قلة - أبوا أن يغادروا ذاكرتنا أو أنهم نسوا أن يغادروها كما قالت جارة القمر .

‏سنظل مدينون كثيراً لهم أن مروا بنا .

‏سنموت وذاكرتنا موشومةٌ بهم .











لكن الذين خيبوا أملنا فيهم

وجعلوا صدورنا حقول تجارب لهم

عاثوا بها وبأرواحنا وأعمارنا

نقول لهم :

‏يومًا ما

ستزوركم أفعالكم ،

فلا تتفاجأوا منها .

‏الحياة قصاص .

‏تأكد تمامًا ستحصد ما تزرع حتى وإن طال بك الزّمن .



