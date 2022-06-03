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تقول غادة السمان:
(كل الذين يكتمون عواطفهم بإتقان، ينفجرون كالسيل إذا باحوا)
تُرى:
من منا يتقن لعبة التخفي بعواطفه عن الآخرين؟
من منّا شعَرَ أو عايَشَ أو عاشَ تلك اللحظات التي دفعت بهِ للإنفجار كالسيل حتى غرق في البوح؟
هل شعرتم بعدها بالحرّيّة والإنعتاق من ثِقلٍ يغرق أنفاسكم؟
هناك أناسٌ - وهم قلة - أبوا أن يغادروا ذاكرتنا أو أنهم نسوا أن يغادروها كما قالت جارة القمر .
سنظل مدينون كثيراً لهم أن مروا بنا .
سنموت وذاكرتنا موشومةٌ بهم .
لكن الذين خيبوا أملنا فيهم
وجعلوا صدورنا حقول تجارب لهم
عاثوا بها وبأرواحنا وأعمارنا
نقول لهم :
يومًا ما
ستزوركم أفعالكم ،
فلا تتفاجأوا منها .
الحياة قصاص .
تأكد تمامًا ستحصد ما تزرع حتى وإن طال بك الزّمن .
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